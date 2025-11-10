El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Una unidad ucraniana de drones ataca posiciones rusas en el Donbás. Zigor Aldama

La guerra de Ucrania convertida en un videojuego: doce puntos por ruso muerto

El ejército de Kiev organiza una competición y premia con mejores armas a los equipos de drones que más bajas y destrozos causan al enemigo

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:10

Comenta

Cuando empezó en 2022, la guerra de Ucrania se atascó en un lodazal. Las bombas rusas removieron la tierra y salpicaron el frente de restos ... humanos y chatarra militar. Era un imagen de conflictos del pasado siglo. Ecos de trincheras antiguas, de órdenes de calar la bayoneta y de aquel silbido escalofriante de un oficial que mandaba avanzar en campo abierto. Los proyectiles enemigos sepultaban a los vivos y desenterraban a los muertos. Todo se convertía en una picadora de carne. Ya no es así. Tampoco en Ucrania.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Condecoran a un mando de la Policía de Bilbao que faltó al respeto a ertzainas
  2. 2

    La verdadera historia del fin de los zulos de ETA que no cuenta la nueva película de Netflix sobre la banda
  3. 3 Consulta aquí los detenidos por la Ertzaintza en más de una ocasión por el mismo motivo en Euskadi
  4. 4

    «Mi familia es atea y me bauticé a los 17. Mis padres creían que era algo pasajero»
  5. 5

    «Me robaron el DNI y ahora los juzgados me reclaman por estafas online»
  6. 6 La divertida reacción de Iñaki Williams y Sancet a la rabona de Selton
  7. 7

    Euskadi ante la multirreincidencia: ¿Por qué sigue en libertad un delincuente detenido 10 veces en un año?
  8. 8

    Getxo define cómo será su futuro al aprobar definitivamente su plan más polémico
  9. 9 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  10. 10

    Nico Williams, de firmar un golazo a pedir el cambio en el minuto 66: «Hay partidos que no me puedo perder»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La guerra de Ucrania convertida en un videojuego: doce puntos por ruso muerto

La guerra de Ucrania convertida en un videojuego: doce puntos por ruso muerto