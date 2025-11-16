El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Una marcha en apoyo a los refugiados en Londres. AFP

El Gobierno del Reino Unido cree que la inmigración está «destrozando» el país

La ministra del Interior plantea endurecer el acceso a ayudas y al permiso de residencia y devolver a los refugiados a su origen en cuanto se considere seguro

Ivannia Salazar-Saborío

Londres

Domingo, 16 de noviembre 2025, 19:03

Comenta

En una semana marcada por el aumento de las llegadas de irregulares a las costas británicas a través del Canal de la Mancha y por ... un clima político cada vez más tenso, la ministra del Interior, Shabana Mahmood, decidió elevar el tono y anticipar el alcance de la importante reforma migratoria que presentará este lunes. Lo hizo en una entrevista este domingo con la BBC en la que advirtió de que la inmigración irregular «está destrozando nuestro país», una afirmación que situó el tema en el centro del debate nacional y que justificó como respuesta a un sistema que, en su opinión, «ha dejado de funcionar» y ha generado «divisiones enormes» en las comunidades que soportan mayor presión.

