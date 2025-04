Francia acusa a Rusia de «hacer una operación de marketing» con su tregua de Pascua

Francia acusó este martes a Rusia de haber llevado a cabo «una operación de marketing» con la tregua de Pascua en la guerra de Ucrania, ... que duró menos de dos días el pasado fin de semana. «Fue una operación de seducción para evitar que el presidente (Donald) Trump perdiera la paciencia y se enfadara», aseguró el ministro galo de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, en una entrevista para la cadena de radiotelevisión France Info. Tras la advertencia de la Administración estadounidense de abandonar su iniciativa para lograr un acuerdo de paz, el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, había anunciado el sábado un alto el fuego unilateral de menos de 48 horas.

La responsable de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, insistió en la misma línea y la tachó de «artimaña» por parte de Moscú. Los rusos «no respetaron la tregua. Está claro que Rusia se dedica a estos juegos para intentar ganar tiempo y no quiere realmente la paz», afirmó la dirigente estonia en una entrevista para la Agencia France-Presse.

Tanto Kiev como Moscú se habían acusado mutuamente de haber incumplido miles de veces la tregua de Pascua. El ministro galo de Exteriores reconoció, sin embargo, que hubo el pasado fin de semana «una menor intensidad» en los ataques «con drones y misiles de larga distancia». Después del final de ese frágil alto el fuego, el ejército ruso reanudó sus bombardeos aéreos; por ejemplo, provocando un muerto y 22 heridos este martes en la ciudad de Zaporiyia, según el gobernador de esa región homónima, controlada parcialmente por las tropas de Putin. Y en el bando ruso escucharon una explosión en el óblast de Vladimir, al nordeste de Moscú.

La guerra de Ucrania parece volver a su sangrienta normalidad en el arranque de esta semana, presentada por la Administración norteamericana como decisiva para avanzar hacia un acuerdo de paz. Aunque prometió durante la campaña electoral que acabaría con este conflicto en 24 horas, el rol de intermediario por parte de Trump y su gabinete ha aportado pocos frutos. Sus únicos logros fueron unas frágiles treguas temporales en el mar Negro y en los bombardeos contra las infraestructuras energéticas. Ante estas negociaciones aparentemente encalladas, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, había advertido el viernes que su país «pasará a otra cosa» si no logra que Kiev y Moscú acerquen sus posiciones en los próximos días.

Viaje a Moscú

Trump aseguró el lunes que desvelará esta semana su plan para detener la guerra. «Voy a daros todos los detalles en los tres próximos días», declaró el inquilino de la Casa Blanca. «Hemos mantenido unas muy buenas reuniones con Ucrania y Rusia… Vamos a ver cómo se posicionan», añadió. Está previsto que Steve Witkoff, enviado especial de Trump para negociar este espinoso dosier, viaje de nuevo a la capital rusa. Las autoridades norteamericanas intentan acelerar las negociaciones para aumentar la presión sobre Moscú y Kiev, pero no está nada claro que consigan el pacto que anhelan.

🔴 Ukraine ➡️ "Les États-Unis ont encouragé Kiev à aller plus loin en suggérant un cessez-le-feu général de 30 jours. Les Ukrainiens ont accepté, c'est maintenant à V. Poutine d'accepter le même principe", dit Jean-Noël Barrot. pic.twitter.com/RidSn8HeS0 — franceinfo (@franceinfo) April 22, 2025

De hecho, Barrot acusó este martes a Putin de ser la principal responsable de que las conversaciones no avancen y le exigió que acepte un alto el fuego de un mes. También explicó que las autoridades francesas habían comunicado a las estadounidenses «cuáles son nuestras líneas rojas, aquellas cuestiones en las que no cederemos». La jefa de la diplomacia de la UE pidió a Washington «que utilice las herramientas que dispone para aumentar realmente la presión sobre Rusia». Y, por su lado, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, rebajó las expectativas ante una posible fumata blanca antes de que se termine este mes: «Se trata de una cuestión tan compleja (…) que es mejor que no nos fijemos un plazo tan corto».