La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. EFE

Fracasan las dos mociones de censura de la Eurocámara contra Von der Leyen

La ultraderecha y la extrema izquierda afean a la política alemana las concesiones a EE UU en el acuerdo comercial con la UE y su «inacción» la situación en Gaza

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Jueves, 9 de octubre 2025, 12:14

Comenta

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha superado sin sorpresas las dos mociones de censura presentadas en su contra por la ... ultraderecha y la extrema izquierda. Las iniciativas estaban condenadas al fracaso ya que el grupo mayoritario de la Eurocámara, el Partido Popular Europeo, y los socios de coalición -los socialdemócratas y liberales- anunciaron que respaldarían el gabinete de la política alemana.

