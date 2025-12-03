Imputan a la antigua jefa de la diplomacia europea por fraude y corrupción

La Fiscalía europea ha imputado formalmente a la rectora del Colegio de Europa y antigua jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, por presuntos delitos ... de fraude y corrupción. Así lo ha informado este miércoles la propia Fiscalía, que ha señalado que los tres detenidos -entre los que también se encuentra «un veterano oficial de la Comisión Europea», según los medios belgas se trataría de quien fuera la mano derecha de Borrel en el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea (SEAE), Stefano Sannino- han sido puestos en libertad tras comprobar que no hay riesgo de fuga.

Los tres arrestados fueron interrogados ayer por la policía e informados de las acusaciones que se les imputan: fraude, corrupción, conflicto de intereses y violación del secreto profesional. La Fiscalía tiene «fuertes sospechas» de que los arrestados tuvieron algo que ver en posibles irregularidades durante el proceso de licitación de un programa de formación de jóvenes diplomáticos, impulsado con fondos europeos, entre 2021 y 2022, cuando el español Josep Borrell estaba al frente del SEAE.

Más concretamente, las Fiscalía trata de averiguar si el Colegio de Europa y/o sus representantes fueron informados previamente sobre el criterio de selección del procedimiento de licitación y si tuvieron suficientes razones para creer que recibirían ese proyecto, antes de que se publicara oficialmente y si «se reveló información confidencial sobre el proceso con uno de los candidatos a la licitación».

Esta investigación dio ayer el salto a todas las cabeceras belgas cuando agentes de la Policía registraron varios edificios del Colegio de Europa, en la villa flamenca de Brujas, y en el SEAE en Bruselas, la oficina que ahora dirige en Bruselas la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas. La noticia fue mayor aún cuando se conoció que entre los arrestados estaba Mogherini, antigua jefa de la diplomacia europea, y el número dos de Borrell, Stefano Sannino, ahora director general del departamento de Oriente Próximo y Norte de África en la Comisión Europea. Se desconoce, por el momento, la identidad del tercer detenido.