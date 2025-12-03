El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La rectora del Colegio de Europa, Federica Mogherini, en una foto de archivo. AFP

Imputan a la antigua jefa de la diplomacia europea por fraude y corrupción

Federica Mogherini, rectora del Colegio de Europa, ha quedado en libertad con cargos al no haber riesgo de fuga

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 09:31

Comenta

La Fiscalía europea ha imputado formalmente a la rectora del Colegio de Europa y antigua jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, por presuntos delitos ... de fraude y corrupción. Así lo ha informado este miércoles la propia Fiscalía, que ha señalado que los tres detenidos -entre los que también se encuentra «un veterano oficial de la Comisión Europea», según los medios belgas se trataría de quien fuera la mano derecha de Borrel en el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea (SEAE), Stefano Sannino- han sido puestos en libertad tras comprobar que no hay riesgo de fuga.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Farketa cierra sus puertas al no renovarle el alquiler
  2. 2 El matemático rumano que ganó 14 veces la lotería con un sistema%u2026 que fue ilegalizado
  3. 3 Muere un hombre de 73 años en el incendio de una vivienda en Bermeo
  4. 4

    Trump anuncia ataques terrestres contra Venezuela: «Vamos a acabar con esos hijos de perra»
  5. 5 La Aemet avanza el tiempo en Bizkaia para el puente de diciembre
  6. 6

    Derriban la mítica discoteca Distrito 9 para transformarla en una sala de fiestas de lujo
  7. 7 Muere a los 25 años la influencer motera Karen Sofía Quiroz: «Espero no chocar, porque voy sin gafas»
  8. 8 La pizza bilbaína que ha sido elegida entre las tres mejores de Euskadi
  9. 9

    Las incógnitas sobre las muertes de Sharit y Rosmed: las familias hablan de «homicidio perfecto» y la policía, de suicidio
  10. 10

    El Athletic ficha al masajista de Pogacar para trabajar con el primer equipo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Imputan a la antigua jefa de la diplomacia europea por fraude y corrupción

Imputan a la antigua jefa de la diplomacia europea por fraude y corrupción