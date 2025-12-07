El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Una marcha contra AfD en la localidad alemana de Giessen. EFE

La extrema derecha preocupa más a los alemanes que a los migrantes nacionalizados o los extranjeros

Los ultras dan «miedo» a tres de cada cuatro germanos y a poco más de la mitad de quienes residen en el país pero han nacido fuera

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Berlín

Domingo, 7 de diciembre 2025, 12:46

Comenta

La ultraderecha y el neonazismo preocupa mucho más a los alemanes de pura cepa que a los migrantes y sus descendientes directos asentados en este ... país. Es algo que se desprende de un estudio y encuesta realizado por la Fundación Konrad Adenauer (KAS), cercana a la gobernante Unión Cristianodemócrata (CDU) que preside el actual canciller federal, Friedrich Merz. Prácticamente tres de cada cuatro ciudadanos germanos sin raíces en el extranjero (un 74% de los encuestados) suscriben la afirmación de que «el extremismo de derechas en Alemania me da miedo». Un 46% está «totalmente» de acuerdo y un 28% «más bien» de acuerdo con esa declaración.

