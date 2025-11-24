El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Telefónica comienza a comunicar el ERE: 5.040 despidos en tres de las siete filiales afectadas
El exprimer ministro británico David Cameron, en una imagen de archivo. EP

El exprimer ministro británico David Cameron saca a la luz su batalla contra el cáncer de próstata

El que fuera líder del Partido Conservador detalla que recibió tratamiento hace un año y pide al Gobierno promueva pruebas tempranas al ser la enfermedad más común que sufren los hombres en el Reino Unido

I. Ugalde

Lunes, 24 de noviembre 2025, 15:19

Comenta

El ex primer ministro de Reino Unido David Cameron ha revelado este lunes que hace cerca de un año le fue diagnosticado cáncer de próstata ... y tuvo que someterse a tratamiento. «Siempre esperas lo mejor. Tienes una resonancia magnética con algunas manchas oscuras y piensas que probablemente todo esté bien. Pero cuando llega el resultado de la biopsia te dicen que tienes cáncer de próstata», ha relatado el que fuera inquilino de Downing Street de 2010 a 2016.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  2. 2 «Una inmobiliaria nos metió en la boca del lobo, de saberlo no habríamos firmado»
  3. 3

    Así es la casa de Gotzon Mantuliz en Leioa: acogedora, luminosa y con jardín de ensueño
  4. 4 Detenido un joven de 18 años por golpear brutalmente a otro en el exterior de una discotecta de Bilbao
  5. 5 Alerta alimentaria «grave» por listeria en un lote de comida preparada con origen español
  6. 6 La Aemet anuncia la llegada de fuertes lluvias y tormentas: estas serán las zonas afectadas
  7. 7 Investigan la filtración de exámenes desde Arkaute a academias para aspirantes
  8. 8 Detenidos en Bakio tres miembros de un grupo criminal al que se le atribuyen 15 robos en viviendas de Bizkaia
  9. 9 La crema de Mercadona que recomienda una farmacéutica: «Controla el exceso de sebo y reduce las rojeces»
  10. 10 Consuelo Berlanga vuelve a televisión tras la muerte de su marido: «¿Por qué me ha pasado a mí con lo felices que éramos?»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El exprimer ministro británico David Cameron saca a la luz su batalla contra el cáncer de próstata

El exprimer ministro británico David Cameron saca a la luz su batalla contra el cáncer de próstata