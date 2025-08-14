El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Putin y Trump, en una reunión anterior. Dpa

Las expectativas de Trump, Putin y Zelenski antes de la reunión de Alaska

Los presidente de EE UU y Rusia se han citado para tratar de abrir un camino hacia la paz en Ucrania

M. P.

Jueves, 14 de agosto 2025, 21:02

El mundo está pendiente de la reunión que este viernes mantendrán en Alaska el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el de Estados Unidos, Donald ... Trump. Desde la distancia, Volodímir Zelenski, máximo mandatario de Ucrania, seguirá la cita en la que está en juego la paz para su país.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza investiga la muerte del niño baracaldés de 11 años en las piscinas de El Fango
  2. 2 El SEPE dará un tijeretazo a los 570 euros del subsidio por desempleo al cumplirse medio año de ayuda
  3. 3

    «No van a parar hasta matar a mi hijo»
  4. 4 El anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo regaló a Georgina es de una joyería bilbaína
  5. 5

    Aburto pide tolerancia: «No quiero que Bilbao se convierta en ningún pueblo del sur del Estado»
  6. 6 El Cervantes retira la bandera española en el palacete del PNV en París
  7. 7

    El feliz debut de Muniain como entrenador
  8. 8

    El «penoso estado» del puerto deportivo de Getxo: «Lleno de suciedad y ratas»
  9. 9 Montse Tomé rompe su silencio: «¿Jenni? Tuve que ir a un juicio a defender por qué no venía. Me pareció raro»
  10. 10

    Las algas de Noja se extienden por las playas de Cantabria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Las expectativas de Trump, Putin y Zelenski antes de la reunión de Alaska

Las expectativas de Trump, Putin y Zelenski antes de la reunión de Alaska