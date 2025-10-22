El exministro de Cultura italiano se medirá con su antigua amante en las elecciones regionales de Campania

Nuevo y sorprendente capítulo en el culebrón que sacudió la política italiana el año pasado y que estuvo protagonizado por el entonces titular de Cultura, ... Gennaro Sangiuliano, que en septiembre de 2024 se vio obligado a dimitir al salir a la luz que había enchufado en el Ministerio a su amante, Maria Rosaria Boccia, quien tuvo acceso a información confidencial del Gobierno y que llegó a maltratarle al hacer aguas la relación extramatrimonial que ambos mantenían.

Tras un período de retiro y reflexión en un monasterio en el que trató de salvar su matrimonio y de pasarse los últimos meses como corresponsal en París de la RAI, la radiotelevisión pública, Sangiuliano vuelve ahora a la primera línea política. Lo hace al presentarse en las listas de Hermanos de Italia (HdI), el partido de la primera ministra, Giorgia Meloni, en las elecciones regionales que tendrán lugar el 23 y 24 de noviembre en Campania.

El exministro, que nació hace 63 años en Nápoles, la capital de este territorio del sur de Italia, se medirá en las regionales con su antigua amante, quien ha aceptado que su nombre esté incluido en las papeletas del partido Dimensione Bandecchi, liderado por el actual alcalde de Terni Stefano Bandecchi, célebre por sus comentarios sexistas, xenófobos y homófobos. Boccia aseguró que todos los partidos excepto HdI le habían insistido para que formara parte de sus listas de cara a los comicios en Campania. Sangiuliano, que sostiene al aspirante a presidente de la coalición conservadora, Edmondo Cirielli, podría de esta manera coincidir con Boccia en el Consejo Regional de Campania en caso de que ambos resultasen elegidos.

«He aceptado la invitación que me ha llegado desde la cúpula de HdI», reconoció el exministro en una entrevista publicada este miércoles por el diario 'Corriere della Sera', en la que dijo que las negociaciones comenzaron la pasada primavera y que en ellas estuvo en contacto con Arianna Meloni, hermana de la primera ministra y encargada de llevar las riendas de este partido de derechas y orígenes neofascistas. Pese a que fue la jefa del Ejecutivo quien le presionó hace un año para que dejara el cargo de ministro por el escándalo con Boccia, Sangiuliano aseguró que no existe «ninguna frialdad» entre ambos y que incluso Giorgia Meloni le había deseado ahora «suerte» y que «haga bien las cosas».

Críticas a su candidatura

Frente a las críticas ante su candidatura por parte del principal sindicato de los trabajadores de la RAI, donde llegó a dirigir un informativo antes de entrar en política, el exministro consideró que sus antiguos compañeros le atacan «tal vez porque soy de derechas». Aclaró que ha solicitado todos los permisos pertinentes y que se tomará una excedencia en su trabajo en la RAI si entra en el consejo regional de Campania.

Sangiuliano, que acabó denunciando a Boccia por acoso, agresión y otros presuntos delitos, afirmó que «los hechos me dan la razón» en este caso, como según él se habría confirmado en los tribunales, y explicó que este tiempo alejado de la política ha aprovechado para escribir un libro sobre el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y para actualizar su biografía sobre Donald Trump. En caso de ser elegido, ha prometido que se encargará del área cultural en el Gobierno regional de Campania. Para ello el bloque conservador deberá batir en las urnas al aspirante progresista Roberto Fico, expresidente de la Cámara de los Diputados y sostenido por el Movimiento 5 Estrellas, el Partido Democrático (PD) y otras fuerzas menores de la izquierda. Aunque parte por detrás en las encuestas, no es descartable que el candidato de la alianza de derechas, Cirielli, acabe dando sorpresa y gane los comicios en Campania, una región gobernada por el PD durante los últimos 10 años.