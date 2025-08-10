El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Pedro Sánchez, ligeramente apartado en la última cumbre de la OTAN EP

Europa excluye a España de su diálogo sobre Ucrania

La ComisiónEuropea publica una resolución con la firma de varios líderes, entre los que no se encuentra Pedro Sánchez

Antón Etxebarria

Domingo, 10 de agosto 2025, 18:45

Desde el principio de la invasión, Pedro Sánchez ha mostrado su apoyo a Ucrania. Ha visitado Kiev en varias ocasiones y su homólogo ucraniano, Volodímir ... Zelenski, le ha agradecido a menudo la ayuda recibida, ya hayan sido tanques Leopard o equipos de generación energética. Los dos mandatarios hablaron por última vez el sábado y plasmaron su buena sintonía en sus respectivas cuentas de la red socialX. Sánchez exigió «una paz justa y duradera que respete la independencia y la soberanía de Ucrania» y Zelenski aplaudió que tengan «la misma visión».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los pueblos de veraneo donde no cabe ni un vizcaíno más
  2. 2 Los cuatro restaurantes mejor valorados de Bilbao por menos de 40 euros para comer en Aste Nagusia
  3. 3

    «Se ha tirado a las vías del metro para que no le apuñalen»
  4. 4 El virus de chikungunya: qué es, síntomas y cómo se contagia
  5. 5

    Este es el currículum de los políticos vascos: mucho abogado, tres con FP y dos sin titulación
  6. 6

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  7. 7

    Otegi planteó dentro de Bildu abrir el debate sobre la entrada de sus bases en la Ertzaintza
  8. 8

    La batalla de una baracaldesa de 94 años con las aseguradoras del coche que casi acaba con ella
  9. 9 La Oreja de Van Gogh, sin Leire ni Amaia
  10. 10 León arde: Casas incendiadas, vías y carreteras cortadas, desalojos y ayuda extra para acabar con ocho grandes incendios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Europa excluye a España de su diálogo sobre Ucrania

Europa excluye a España de su diálogo sobre Ucrania