«Europa debería retirarse del Tratado de No Proliferación Nuclear» La capacidad de disuasión del Viejo Continente está lastrada por la falta de armas atómicas tácticas, que se podrían producir «rápido y con facilidad»

Zigor Aldama Domingo, 9 de marzo 2025, 00:54

Aunque la Unión Europea invirtiese en su rearme los cientos de miles de millones que propone la Comisión, no podría hacer frente a Rusia en ... el campo de batalla. «Permitiría materializar las capacidades que tenemos sobre el papel, pero sería insuficiente en un enfrentamiento porque no disponemos de armas nucleares tácticas –de poca potencia–, mientras que Rusia tiene en su arsenal hasta proyectiles de artillería atómicos», explica a este diario el almirante retirado Juan Rodríguez Garat. «Y, además, no podemos saber si Francia compartiría sus armas nucleares estratégicas –de mucha potencia–, porque Emmanuel Macron dice que sí pero Marine Le Pen se niega», añade.

No en vano, en un discurso a la nación esta semana, el presidente francés dejó muy clara su postura. «He decidido abrir el debate estratégico sobre la protección por disuasión de nuestros aliados en el continente europeo», arrancó, señalando que él está dispuesto a compartir sus recursos. Eso sí, con una condición: «Es un sistema soberano, francés de principio a fin. Pase lo que pase, la decisión de utilizarlo estará siempre en manos del presidente de la República». O sea, el botón rojo solo lo puede apretar él. Prueba de un misil nuclear estadounidense. Reuters Por eso, Rodríguez Garat es contundente cuando declara que Europa debería retirarse del Tratado de No Proliferación Nuclear. «Era la propuesta ética hace cincuenta años. Pero ahora somos su único valedor y no deberíamos quedarnos solos porque se están utilizando las armas nucleares para amenazar a países que no las poseen», justifica. El exmilitar reconoce que la invasión de Ucrania ha reabierto el debate en los ejércitos y señala que Europa «tiene capacidad para producir rápidamente y con cierta facilidad armas nucleares tácticas que tendrían una importante capacidad disuasoria» frente a Rusia. «Un juego peligroso» El Reino Unido ya contempló la posibilidad de hacerse con ellas, aunque al final desechó la idea por el peligro de que su ejemplo se extendiese. Y eso es también lo que teme Pablo del Amo, investigador del Real Instituto Elcano. «El nuclear es un juego peligroso y creo que hay que ser precavidos a la hora de abrir esa posibilidad. Incluso Putin ha resistido la tentación de usar esas armas tácticas en Ucrania. Es mejor centrarse en la disuasión convencional», recalca. Noticias relacionadas Europa se rearma para hacer frente al órdago bélico de Trump Aranceles: un misil comercial en un momento delicado para la economía europea De hecho, Del Amo considera poco probable que Rusia ataque a un país de la OTAN. «A veces la subestimamos, y otras veces la sobrestimamos. La clave está en qué ganaría Moscú con ese ataque. Yo creo que poco, y que, por eso, se centrará en extender su influencia por el Cáucaso». Víctor Burguete, investigador sénior del CIDOB, es de una opinión similar y señala que el Kremlin ha perdido mucha fuerza con su invasión de Ucrania. «Se encuentra en una posición más vulnerable que al inicio de la invasión. Ciudades como Moscú y San Petersburgo e infraestructuras energéticas rusas están hoy al alcance de los drones ucranianos. Rusia ha perdido el control del mar Negro tras ver hundido o dañado un tercio de su flota, los países europeos han aumentado significativamente su gasto en Defensa y la OTAN se ha reforzado con la entrada de Suecia y Finlandia. En su zona de influencia tradicional, el espacio postsoviético, Rusia ha perdido ascendencia, como evidencia de forma clara el acercamiento de Armenia y Moldavia a la UE. Y aunque las sanciones han tenido un efecto menor al esperado, también hacen mella en la economía y en el progreso tecnológico ruso», repasa. «El nuclear es un juego peligroso. Incluso Putin ha resistido la tentación de usar ese armamento táctico en Ucrania» No obstante, muchos afirman que el jefe del Kremlin es impredecible y que la nuclear es la única disuasión universal. La incógnita estaría en qué naciones ubicar las armas tácticas y a quién dejarle el maletín con el botón rojo. «Lo lógico sería desplegarlas en los países fronterizos con Rusia, como Putin hizo en Bielorrusia», propone Rodríguez Garat, consciente de lo polémico de su propuesta. «Moscú no tiene autoridad moral para criticar algo que ha hecho antes», concluye.

