El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Trasladan en helicóptero a Cruces a una joven que se bañaba en la playa de Laga
Kaja Kallas, en una reunión anterior con los ministros de Exteriores de Francia, Alemania y el Reino Unido. Efe

Europa apoya la «paz justa» en Ucrania que busca EE UU pero sin cesiones a Rusia

Los ministros europeos de Exteriores coinciden en ejercer «presión» sobre Moscú con más sanciones para evitar «futuras agresiones»

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Lunes, 11 de agosto 2025, 21:23

La cercanía de la cita en Alaska entre Donald Trump y Vladímir Putin ha acelerado los movimientos diplomáticos. Los ministros de Exteriores de la Unión ... Europea, a los que se sumó por videoconferencia su homólogo ucraniano, Andrii Sybiha, se han citado este lunes para unir fuerzas y pactar una estrategia en apoyo a Kiev. La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, dejó claras las líneas a seguir: «La unidad transatlántica, el apoyo a Ucrania y la presión sobre Rusia». Así, defiende, llegará el fin de la invasión rusa de Ucrania.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Evacuado muy grave a Cruces un niño que se bañaba en las piscinas de El Fango
  2. 2

    «Se ha tirado a las vías del metro para que no le apuñalen»
  3. 3 Un joven se encarama a una grúa de obra a 30 metros de altura en Gijón
  4. 4 Muere a los 24 años Lina Bina, actriz de cine para adultos
  5. 5 Muere Urtzi Gutiérrez, jugador del Sestao River, a los 7 años
  6. 6 Trasladan en helicóptero a Cruces a una joven que se bañaba en la playa de Laga
  7. 7

    Kutxabank se lanza al combate por los jóvenes contra los neobancos
  8. 8 La ola de calor se recrudece en Bizkaia: los termómetros superan los 40 grados
  9. 9

    A orillas del Cadagua y «dejados de la mano de Dios»
  10. 10

    La indignación sacude Gaza tras la muerte de seis periodistas en un ataque israelí

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Europa apoya la «paz justa» en Ucrania que busca EE UU pero sin cesiones a Rusia

Europa apoya la «paz justa» en Ucrania que busca EE UU pero sin cesiones a Rusia