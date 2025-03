El presidente estadounidense, Donald Trump, desveló sus cartas respecto a la guerra de Ucrania a mediados de febrero. Desde entonces, están siendo unas semanas que ... estremecen el mundo, como apunta el título del famoso libro del periodista John Reed. El geopolitólogo francés Dominique Moïsi analiza en esta entrevista la convulsa situación actual, marcada por el inicio de las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia. Formado en la Sorbona y Harvard y consejero especial del Instituto Montaigne, este prestigioso analista, de 78 años, ve el vaso medio lleno. Y confía en que el Viejo Continente pase «de la adolescencia a la edad adulta a nivel geopolítico».

- En un artículo reciente para el diario 'Les Echos', usted asegura que la bronca de Donald Trump a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, será recordada «como uno de los momentos más tristes y sombríos de la historia diplomática estadounidense».

- Por primera vez en la historia tenemos el sentimiento de que Estados Unidos traiciona a sus aliados. Con su bronca a Zelenski, Trump no dio la sensación de defender la paz, sino los intereses de la Rusia de Vladímir Putin. El dirigente republicano ha cambiado de bando. La presión extrema que ejerce sobre Kiev también tiene como objetivo impresionar a la opinión pública norteamericana. Prioriza los anhelos de sus votantes en lugar de los intereses de su país y de sus aliados.

- ¿Qué le parece la respuesta de Europa?

- Creo que ha habido un paso adelante. Europa ha pasado en pocos días de la adolescencia a la edad adulta a nivel geopolítico. De repente, se ha visto sola ante Rusia y ha entendido que solo puede contar con ella misma. ¿Pero esa percepción se verá traducida en decisiones concretas? Las próximas semanas nos lo dirán.

- En otro artículo reciente reivindica una «claridad moral» de los Gobiernos europeos ante Trump. ¿Qué quiere decir con esa expresión?

- Me refiero a un apoyo total a Ucrania. Que los dirigentes de la UE tengan en cuenta que Ucrania representa nuestra primera línea de defensa y que sus intereses son nuestros intereses. No podemos aceptar un acuerdo a las espaldas de los ucranianos. No hay otra alternativa que un esfuerzo para que la disuasión europea sustituya en parte a la disuasión estadounidense. Debemos aportar ese oxígeno indispensable y mostrar a Rusia que, si desea continuar con la guerra, esta será muy costosa para ella.

- Pero la posibilidad de que las naciones del Viejo Continente puedan reemplazar la ayuda militar estadounidense parece prácticamente una quimera…

- Es evidente que no lograremos compensar toda la ayuda norteamericana. Kiev tampoco puede hacerse ilusiones y pretender recuperar Crimea o los territorios perdidos en el Donbás. El objetivo debe ser que los rusos entiendan que el ejército ucraniano no se desmoronará, ya que el apoyo europeo lo evitará. Debemos hacer comprender a Putin que después de tres años de conflicto y de haber perdido a unos 400.000 hombres (entre muertos y heridos), no le vale la pena seguir con esta guerra.

«Los dirigentes de la UE deben tener en cuenta que Ucrania representa nuestra primera línea de defensa y que sus intereses son nuestros intereses»

- ¿Cuál es la probabilidad de que se produzca un alto el fuego durante las próximas semanas o meses?

- Zelenski ya defendió esta misma semana un alto el fuego parcial en el aire y el mar. Pero para que se produzca esa situación hace falta que se pongan de acuerdo ambos bandos, y me parece poco probable que Rusia lo acepte de inmediato. Putin se siente fuerte, tanto sobre el terreno a nivel militar como a nivel diplomático gracias al reciente apoyo de Trump. Aún estamos lejos del final de la guerra. No debemos olvidar que los objetivos de Moscú van más allá de congelar la situación actual. El sueño de Putin es convertir a Ucrania en una nueva Bielorrusia y que haya en Kiev un Gobierno afín a sus intereses.

- ¿Le parece viable el envío de soldados de paz por parte de los países europeos tras una hipotética tregua? Moscú no parece dispuesto a aceptarlo…

- No me parece una opción descabellada el despliegue de tropas francesas y británicas para garantizar que Rusia respete una tregua. Es cierto que costará que Moscú acepte esa opción, pero el hecho de plantearla sí que sirve para dar un mensaje claro: aunque Estados Unidos ya no apoye a Ucrania, sí que lo hace la mayoría de los países europeos.

El plan de Starmer, poco viable

- Pero hay Gobiernos como el británico o el italiano de Giorgia Meloni que dudan ante el dilema de elegir entre Washington o Kiev.

- El primer ministro británico, Keir Starmer, quiere compaginar un apoyo total hacia Ucrania sin romper con la América de Trump. Me parece una posición lógica teniendo en cuenta la tradición diplomática de Reino Unido, ¿pero es realmente viable? Pienso que no.

- ¿Por qué?

- No creo que la enorme presión que Trump ejerce sobre Zelenski sea un movimiento táctico, sino que consiste en una posición estratégica. Washington ha cambiado de bando. El 28 de febrero de 2025 representó una fecha que puede pasar a la historia, ya que ese día se terminó en el Despacho Oval de la Casa Blanca ese mundo en que Estados Unidos protegía a Europa.

«El 28 de febrero de 2025 representó una fecha que puede pasar a la historia, ya que ese día se terminó en el Despacho Oval ese mundo en que Estados Unidos protegía a Europa»

- ¿Qué le parece la propuesta del presidente Emmanuel Macron de que Francia comparta su paraguas nuclear con los otros países de la UE?

- Se trata de una propuesta más simbólica que real. Tiene como objetivo nuclearizar a Europa y que se entienda que, si se ataca a alguno de esos países, estos también disponen de la disuasión nuclear. Macron también pretende responder a la retórica agresiva de Putin, que desde 2022 no ha dudado en amenazar con el uso de armas atómicas tácticas.

La posición de España

- Usted ha escrito varios libros sobre la importancia de las emociones en la geopolítica. ¿Qué sentimientos pueden imponerse al final de este conflicto?

- Si Ucrania termina siendo abandonada, habrá un resentimiento y una rabia muy fuertes. Sus habitantes considerarán que todas las pérdidas humanas habrán sido en vano. Y en el caso de las autoridades rusas resulta evidente que juegan con el miedo de las poblaciones europeas y estadounidense respecto a la guerra.

- ¿Y en Europa?

- Gracias a Trump, los países de la UE pueden haberse despertado tras décadas de cierta somnolencia. No tenemos otra opción que el paso de la adolescencia a la edad adulta. Ese es el escenario más positivo. Y el negativo consistiría en una Europa que se divida y que se muestre pusilánime. Una Europa incapaz de hacer realidad las ambiciones que dice tener.

- Para terminar, ¿qué le parece la posición de España respecto al dosier ucraniano?

- Tengo la sensación de que España eligió su conflicto y prefiere intentar influir en Gaza. La guerra de Ucrania le resulta extremamente lejana y las autoridades españolas han mantenido una posición muy discreta. Me reuní hace unas semanas con el secretario de Estado de Asuntos Exteriores y estaba muy interesado por la situación en Oriente Medio. Pero bastante menos por la de Ucrania.