El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Bonoloto de hoy miércoles: comprobar resultados del 22 de octubre
Periodistas fotografían la vivienda de la localidad francesa de Saint-Molf en la la que se habrían producido los hechos. AFP

Dos detenidos en Francia tras el presunto secuestro de una mujer en un garaje durante años

La víctima tiene 45 años y una pareja de edad avanzada ha sido imputada por los delitos de retención ilegal y tortura

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Miércoles, 22 de octubre 2025, 21:56

Comenta

Mientras en Francia sigue dando que hablar la encarcelación del expresidente Nicolas Sarkozy, un pequeño pueblo del noroeste del territorio galo ha vivido en los ... últimos días una historia chocante en un registro completamente distinto. Dos habitantes de la localidad de Saint-Molf, situada a unos 80 kilómetros al oeste de Nantes, fueron detenidos la semana pasada, informaron este miércoles medios locales y nacionales. El motivo de ese arresto resulta espeluznante: presuntamente haber tenido secuestrada durante varios años en un garaje a una mujer que logró escaparse la semana pasada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Gorbea dice adiós a Xabi, el presidente del club de montaña de Areatza fallecido a los 43 años
  2. 2 Turrón y jamón caducados en las cestas de Navidad de Getxo
  3. 3

    Fallece un trabajador de 45 años al quedar atrapado en el torno de una empresa en Arrigorriaga
  4. 4

    La Ertzaintza cambia su política informativa y ya revela el origen de sus detenidos
  5. 5

    El Gobierno vasco detecta dos fraudes al día por el mal uso de las VPO en Bizkaia
  6. 6 Una tortilla insuperable, ¡de otra galaxia!
  7. 7 Intentan frenar la difusión de fotos de las presuntas acosadoras de la niña que se suicidó en Sevilla
  8. 8

    Las 49 ciudades a las que se podrá volar desde el aeropuerto de Bilbao este invierno
  9. 9 Las 15 confesiones de Isabel Preysler que sorprenden en su autobiografía
  10. 10 Los asesinatos de la niña Alicia y el joven Ander: ¿con cuánta cárcel se castiga tanta crueldad?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Dos detenidos en Francia tras el presunto secuestro de una mujer en un garaje durante años

Dos detenidos en Francia tras el presunto secuestro de una mujer en un garaje durante años