La antigua jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini. EFE

Dimite la rectora del Colegio de Europa, imputada en un caso de fraude de fondos europeos

La antigua alta representante de la UE asegura que esta decisión responde al «rigor y la justicia» con la que ha llevado a cabo su labor en el cargo

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Jueves, 4 de diciembre 2025, 14:15

Comenta

La rectora del Colegio de Europa, Federica Mogherini, ha presentado este jueves su dimisión, tras ser imputada esta semana en un caso de fraude de ... fondos comunitarios. En un comunicado, la antigua jefa de la diplomacia europea, ha destacado que ha tomado esta decisión «en línea con el rigor y la justicia con la que siempre he llevado a cabo mis labores en el cargo». La italiana fue una de los tres detenidos esta semana en el marco de una investigación por supuestas irregularidades en la licitación de un programa de formación para jóvenes diplomáticos. Entre los arrestados, según los medios belgas, también estaría quien fuera la mano derecha de Josep Borrell en el Servicio de Acción Exterior de la UE (SEAE) y ahora director general del departamento de Oriente Próximo y Norte de África en la Comisión Europea, Stefano Sannino.

