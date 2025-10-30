El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Detienen a otros cinco sospechosos por el espectacular robo en el Louvre

La Fiscal de París ha anunciado esta mañana que el miércoles por la noche tuvieron lugar estos nuevos arrestos | El miércoles imputaron por un delito de robo en banda organizada a los dos primeros detenidos por el caso

Enric Bonet

Enric Bonet

Jueves, 30 de octubre 2025, 08:39

La investigación del espectacular atraco en el Louvre avanza con paso firme. La policía francesa detuvo el miércoles por la noche a cinco personas presuntamente ... relacionadas con el robo de ocho joyas en el conocido museo, ha anunciado este jueves por la mañana la fiscal de París, Laure Beccuau. «Uno de ellos era un objetivo de los investigadores y (…) se trata de un sospechoso que tenían en el punto de mira», ha explicado en declaraciones a la emisora de radio RTL. Este anuncio tiene lugar diez días después de que cuatro ladrones se llevaran objetos preciosos de la época de Napoleón y de los reyes y emperadores de Francia del siglo XIX.

