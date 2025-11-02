El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Reabren la A-8 en sentido Bilbao tras horas de retenciones kilométricas
Agentes de la Policía alemana durante un operativo en Berlín. AFP

Detienen a un presunto yihadista sirio en Berlín con material para fabricar bombas

El sospechoso hacía propaganda del Estado Islámico en redes sociales y planeaba un gran atentado

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Berlín

Domingo, 2 de noviembre 2025, 17:43

Un presunto yihadista ha sido detenido en Berlín en un operativo de fuerzas especiales de la Policía acusado de preparar un «gran atentado contra la ... seguridad del Estado», según informó este domingo la Fiscalía General de la capital alemana, que ordenó la captura del sospechoso.

