Detienen a un presunto yihadista sirio en Berlín con material para fabricar bombas

Un presunto yihadista ha sido detenido en Berlín en un operativo de fuerzas especiales de la Policía acusado de preparar un «gran atentado contra la ... seguridad del Estado», según informó este domingo la Fiscalía General de la capital alemana, que ordenó la captura del sospechoso.

El hombre, de 22 años y origen sirio, fue detenido el sábado en el barrio berlinés de Neukölln, con un alto índice de población migrante, donde fueron registradas varias viviendas, pesquisas que tuvieron lugar también en los barrios de Köpenick, al sureste de la metrópoli prusiana, y Kreuzberg en el centro de la ciudad.

La Fiscalía General de Berlín destacó que en esos registros fueron intervenidos por los investigadores «utensilios para la fabricación de artefactos explosivos», aunque no quiso dar detalles sobre los hallazgos. Añadió que el detenido es «sospechoso de planear un atentado yihadista en territorio federal».

La edición digital del tabloide 'Bild' identifica al hombre como Abdalla R. y afirma que el presunto militante yihadista estaba preparando un ataque suicida, tras conseguir material para la construcción de artefactos explosivos a través de varios portales de internet.

El mismo rotativo señala que el individuo es militante de la organización terrorista Estado Islámico y que disponía de tres domicilios en la capital alemana. El sospechoso había llegado a Alemania en 2023 y había sido registrado como refugiado con protección subsidiaria.

Canciones o himnos

Fuentes de la investigación señalaron que el detenido hacía propaganda regularmente del Estado Islámico en una plataforma de redes sociales, donde difundía canciones o himnos de contexto yihadista, que a menudo son publicados por la organización terrorista con la invitación a compartirlos.

Dada la peligrosidad del individuo su detención fue realizada por miembros del Comando de Operaciones Especiales (SEK) de la Policía de la capital alemana. La Fiscalía berlinesa no dio detalles sobre los planes del sospechoso, mientras `Bild' asegura que planeaba atentar en Berlín.