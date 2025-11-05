El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Imagen de archivo de miembros de las fuerzas de seguridad francesas. AFP

Diez heridos, cuatro críticos, al ser atropellados deliberadamente por un individuo en la isla francesa de Olerón

El sospechoso, ya detenido por la Policía, habría gritado «Alá es el más grande» al ser reducido a la fuerza por los agentes

T. Nieva

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 12:14

Comenta

Un hombre ha sido arrestado este miércoles tras atropellar de forma deliberada a «varios peatones y ciclistas en la isla francesa de Oléron», un popular ... destino turístico situado frente a la costa atlántica, en la región de Nueva Aquitania, ha informado el titular del Interior, Laurent Nuñez. Como resultado del suceso, ocurrido en torno a las 8.45 hora local, al menos diez personas han resultado heridas, cuatro de ellas en estado crítico, según precisó el fiscal de La Rochelle, Arnaud Laraize, que ha asegurado que el sospechoso gritó «¡Allahu Akbar!» (que en árabe significa «Alá es el más grande») delante de los gendarmes.

