Diez heridos, cuatro críticos, al ser atropellados deliberadamente por un individuo en la isla francesa de Olerón

Un hombre ha sido arrestado este miércoles tras atropellar de forma deliberada a «varios peatones y ciclistas en la isla francesa de Oléron», un popular ... destino turístico situado frente a la costa atlántica, en la región de Nueva Aquitania, ha informado el titular del Interior, Laurent Nuñez. Como resultado del suceso, ocurrido en torno a las 8.45 hora local, al menos diez personas han resultado heridas, cuatro de ellas en estado crítico, según precisó el fiscal de La Rochelle, Arnaud Laraize, que ha asegurado que el sospechoso gritó «¡Allahu Akbar!» (que en árabe significa «Alá es el más grande») delante de los gendarmes.

En una publicación difundida en la red social X, Nuñez ha indicado que a petición del primer ministro, Sébastien Lecornu, se dirige al lugar de los hechos, a donde espera llegar a primera hora de la tarde. Del mismo modo, ha avanzado que las autoridades han abierto ya una investigación para esclarecer cuanto antes lo ocurrido.

Laraize ha precisado al diario 'Sud Ouest' que el sospechoso, «un hombre de 35 años, residente de Oléron», habría gritado «¡Allahu Akbar!» (que en árabe significa «Alá es el más grande») delante de los gendarmes. «Se resistió al arresto. Fue reducido con una pistola eléctrica», añadió al tiempo que ha apuntado que el individuo «es conocido por delitos menores como robos». Laraize ha subrayado asimismo que la Fiscalía Nacional Antiterrorista no se ha hecho cargo «por el momento» de las pesquisas, que han sido delegadas a la sección de investigación de Poitiers.

Ce matin, un automobiliste a percuté sur son trajet plusieurs piétons et cyclistes à Saint Pierre d´Oléron et Dolus d’Oléron. Deux victimes sont en urgence absolue et 3 autres personnes blessées. Le mis en cause a été interpellé par les gendarmes. Une enquête est ouverte.

El alcalde de Saint-Pierre-d'Oléron , Christophe Sueur, ha indicado en declaraciones concedidas a la cadena de televisión francesa BFM TV que el conductor atropelló «de forma deliberada» a «todas las personas a las que pudo encontrar», tras lo que «prendió fuego intencionadamente a su vehículo», un Honda Civic. Asimismo, ha recalcado que el sospechoso «es conocido» por la Gendarmería por «problemas de alcoholemia» y consumo de drogas, entre otros.

El diario 'Le Parisien' ha avanzado que los investigadores consideran la posibilidad de que el sospechoso, que permanece bajo arresto por «intento de homicidio», sufriera algún tipo de trastorno mental. Entretanto, el cuerpo de Bomberos ha informado de que medio centenar de sus efectivos se encuentran en el lugar auxiliando a las víctimas.