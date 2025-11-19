El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Henna Virkkunen. EFE

Bruselas propone un espacio Schengen militar para mejorar la movilidad de tropas

La Comisión Europea quiere incrementar la rapidez y la seguridad de los despliegues de soldados para 2027

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Corresponsal. Bruselas

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:37

Comenta

Un espacio Schengen militar donde se puedan desplegar tropas de forma más rápida y segura. Eso es lo que busca la Comisión Europea con el ... paquete de movilidad militar que ha presentado este miércoles y que incluye, entre otras medidas, la eliminación de barreras regulatorias, un marco de emergencia para desplegar tropas de forma rápida en el marco de la Unión Europea (UE) y la OTAN; y la mejora de los corredores de movilidad. «Queremos extender estos corredores también a Ucrania porque son una garantía de seguridad», ha explicado la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas.

