Bruselas propone un espacio Schengen militar para mejorar la movilidad de tropas
La Comisión Europea quiere incrementar la rapidez y la seguridad de los despliegues de soldados para 2027
Corresponsal. Bruselas
Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:37
Un espacio Schengen militar donde se puedan desplegar tropas de forma más rápida y segura. Eso es lo que busca la Comisión Europea con el ... paquete de movilidad militar que ha presentado este miércoles y que incluye, entre otras medidas, la eliminación de barreras regulatorias, un marco de emergencia para desplegar tropas de forma rápida en el marco de la Unión Europea (UE) y la OTAN; y la mejora de los corredores de movilidad. «Queremos extender estos corredores también a Ucrania porque son una garantía de seguridad», ha explicado la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas.
Más concretamente, el paquete de medidas introduce por primera vez reglas armonizadas a nivel comunitario sobre movilidad militar y procesos claros para movimientos transfronterizos de soldados, con un máximo de tres días para procesar y formalizarse. En el caso de que haya una emergencia, el sistema de respuesta agilizará los tiempos y priorizará el acceso a infraestructuras a los equipos europeos o de la Alianza Atlántica.
El Ejecutivo comunitario también apuesta por mejorar la infraestructura de transporte rehabilitando corredores de uso dual y protegiendo infraestructuras estratégicas. Observa, igualmente, que harán falta inversiones enfocadas en reforzar la ciberseguridad, la seguridad energética y la preparación para crisis. En ese sentido, apuesta por que los Estados miembros mejoren su preparación y colaboren compartiendo sus capacidades a través de un marco de solidaridad. Según ha apuntado el comisario de Defensa, Andrius Kubilius, «la infantería gana batallas, pero la logística gana guerras».
