Un ataque ruso con 430 drones contra Kiev causa cuatro muertos

Un ataque masivo con drones contra Kiev se ha cobrado este viernes cuatro vidas. Rusia ha utilizado hasta 430 aparatos no tripulados en lo que ... el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha calificado de ofensiva «calculada» con el objetivo de causar el mayor daño posible a la población y a las infraestructuras civiles de la capital. Moscú ha atacado además la localidad de Chornomorsk, cerca de Odesa, en el sur del país, donde ha matado a otras dos personas que se encontraban en un mercado cerca del puerto. La cifra de heridos supera la treintena.

Rusia ha intensificado los ataques contra Kiev en los últimos meses con su punto de mira puesto sobre todo en sus instalaciones energéticas, su red ferroviaria y también en áreas residenciales. De hecho, los drones lanzados en las últimas horas sobre la capital han dañado viviendas en casi todos los distritos así como un hospital, comercios y oficinas. Y los restos de un misil Iskander, ha señalado Zelenski, han impactado en la embajada de Azerbaiyán. La fotografía se repite en diversos rincones de la ciudad, con ventanas hechas añicos, fachadas calcinadas y equipos de rescate en busca de supervivientes entre los escombros.

Entre las víctimas mortales, ha informado la Policía kievita, hay «una anciana en el distrito de Desnianski», mientras que en la lista de heridos aparecen «una mujer embarazada y un niño de 10 años». Las fuerzas de defensa aérea tuvieron que ser activadas ante el «ataque masivo enemigo», como lo ha definido el alcalde de la capital, Vitali Klitschko, y hasta 405 de los 430 drones y 14 de los 19 disparados por Rusia fueron derribados, lo que, según las autoridades, evitó que los daños fueran aún mayores.

El Ministerio de Defensa ruso ha confirmado la operación y ha detallado que en el «ataque masivo» utilizó drones y misiles hipersónicos -difíciles de interceptar por su velocidad y trayectoria- aunque ha subrayado que estaban dirigidos contra objetivos militares y energéticos. Desde Moscú, además, las autoridades han afirmado haber derribado más de 200 aparatos no tripulados ucranianos en su territorio, cuyo lanzamiento desató un incendio -ya controlado- en la refinería de petróleo de Sheskharis, una de las más grandes del país. La situación en la ciudad portuaria de Novorosíisk, donde se halla la planta, ha obligado a declarar el estado de emergencia en esta ciudad a orillas del mar Negro.