El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Equipos de rescate trabajan junto un edificio residencial de 21 plantas en Kiev tras un ataque ruso. EFE

Un ataque ruso con 430 drones contra Kiev causa cuatro muertos

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, asegura que se trata de una operación «calculada» que ha causado daños en casi todos los distritos de la capital, incluidas numerosas zonas residenciales

T. Nieva

Viernes, 14 de noviembre 2025, 13:04

Comenta

Un ataque masivo con drones contra Kiev se ha cobrado este viernes cuatro vidas. Rusia ha utilizado hasta 430 aparatos no tripulados en lo que ... el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha calificado de ofensiva «calculada» con el objetivo de causar el mayor daño posible a la población y a las infraestructuras civiles de la capital. Moscú ha atacado además la localidad de Chornomorsk, cerca de Odesa, en el sur del país, donde ha matado a otras dos personas que se encontraban en un mercado cerca del puerto. La cifra de heridos supera la treintena.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza difunde por primera vez un informe de delitos con el origen de los autores
  2. 2 Lío con la bandera española: Palestina modifica el cartel con el que promociona su partido contra Euskadi
  3. 3

    Incendio en Barakaldo: «Todas las zonas comunes están destrozadas y han robado hasta el cable de tierra del edificio»
  4. 4

    Millonarios sin escrúpulos en las cacerías humanas de Sarajevo: «Si un niño de 5 años se ponía a tiro, no se detenían»
  5. 5

    El incendio de un piso en Barakaldo destapa el calvario de los vecinos: denuncian «agresiones, robos y prostitución»
  6. 6

    El inaudito error del piloto de un jet privado con destino Loiu
  7. 7

    «No he conocido a nadie tan malo como Trump», escribió Epstein
  8. 8 Tres bajas importantes de última hora en la Euskal Selekzioa: Arrasate llama a otro jugador del Athletic
  9. 9

    33 vacas muertas en el incendio de una cuadra de Carranza en una noche de mucho viento en la zona
  10. 10 Un tío de Luis Rubiales intenta agredirle tirándole huevos en la presentación de su libro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Un ataque ruso con 430 drones contra Kiev causa cuatro muertos

Un ataque ruso con 430 drones contra Kiev causa cuatro muertos