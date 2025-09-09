La aparición de cabezas de cerdo frente a varias mezquitas reaviva la alarma islamófoba en Francia

Seis mezquitas de Francia han amanecido este martes con cabezas de cerdo frente a sus puertas, en lo que se considera un nuevo acto islamófobo ... en el país. Los hallazgos se han producido en la región metropolitana de París y en la capital, según ha anunciado el jefe de la policía parisina, Laurent Nuñez, quien ha informado que se ha abierto una investigación «de inmediato», además de subrayar que «se está haciendo todo lo posible para encontrar a los autores de actos repugnantes». Con entre cinco y seis millones de fieles, el país galo cuenta con la mayor comunidad musulmana de Europa, así como la principal comunidad judía del Viejo Continente.

Cabe recordar que el cerdo es un animal considerado impuro por el Islam, por lo que las autoridades consideran estos hechos una provocación. Las cabezas han sido descubiertas en plena calle en París, Seine-Saint-Denis y Hauts-de-Seine, según ha podido saber la agencia France Presse de una fuente cercana al caso. La Fiscalía parisina afirma que en la capital han sido encontradas las cabezas frente a la mezquita de la calle Marey en el distrito 20, frente a otro templo musulmán en el distrito 15 y dentro de una maleta en el distrito 18. «En uno de los lugares, la palabra 'Macron' estaba pintado en azul», ha revelado una fuente al diario 'Libération. El rector de la Gran Mezquita de París, Chems-eddine Hafiz, ha denunciado unos «actos islamófobos» que buscan dividir Francia y «una nueva y triste etapa en el alza del odio antimusulmán».

En Montreuil esta parte del puerco fue hallada «frente a la entrada de la mezquita Islah», ha explicado el prefecto de Seine-Saint-Denis, quien ha expresado su apoyo a la comunidad musulmana local. Por su parte, su homólogo de Hauts-Seine ha denunciado estas acciones inaceptables.

Delito de incitación al odio

Las investigaciones policiales siguen en curso durante la mañana de este martes. La unidad de investigación criminal de la jefatura de policía de París ha abierto diligencias por un delito de incitación al odio agravada por la discriminación racial o religiosa, siguiendo instrucciones de la Fiscalía. Los actos islamófobos aumentaron un 75% en Francia durante la primera mitad de 2025, según los datos publicados por el Ministerio del Interior galo en julio. En los primeros cinco meses del año se registraron 145 episodios de odio contra los musulmanes, frente a los 83 registrados en el mismo período de 2024.

El ministro del Interior en funciones, Bruno Retailleau, ha expresado su «pleno apoyo» a los líderes y a los fieles de las mezquitas afectadadas por estas «insoportables provocaciones». «Atacar lugares de culto es una cobardía inconcebible. Es indignante y aboslutamente inaceptable. Espero que encontremos a quienes cometieron esta profanación», ha apostillado.