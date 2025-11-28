Anticorrupción registra la oficina y la vivienda del jefe de gabinete de Zelenski

Las autoridades anticorrupción de Ucrania han registrado la oficina y el domicilio del asesor presidencial de Volodímir Zelenski, Andriy Yermak, como parte de una «investigación ... en curso». La Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) y la Fiscalía Anticorrupción (SAP) se ahorran de momento todo detalle sobre la operación, que según diferentes medios nacionales se encuentra supuestamente vinculada al reciente descubrimiento de una red de cobro de sobornos en el sector energético con la implicación de antiguos altos cargos gubernamentales.

El jefe de gabinete de Zelenski asiste a los registros en compañía de su abogado y está «cooperando activamente» con los agentes. La búsqueda se centra en material documental, aunque los investigadores tratan también de verificar si Yermak tiene otras propiedades, según parece.

El registro de su vivienda supone un duro golpe dentro del enorme escándalo desatado a raíz de conocerse que exmiembros del Ejecutivo habrían participado en el cobro de mordidas a empresarios que contrataban con la empresa pública de energía atómica mientras la guerra asolaba el país. Las consecuencias, de hecho, no han tardado en llegar al presidente, cuyos índices de popularidad han caído sensiblemente mientras se refuerza la oposición política. Este viernes, Zelenski ha tenido que asistir a la escena de cómo los agentes anticorrupción entraban en la propia sede presidencial para registrar el apartamento de su hombre de máxima confianza, situado en el mismo complejo.

Nunca antes la corrupción se ha asomado tan cerca del jefe del Estado, y menos en un momento tan crítico como el actual, cuando Estados Unidos se propone negociar con Rusia los términos de un acuerdo de paz en Ucrania. Como consecuencia del desmantelamiento de la trama corrupta permanecen detenidos Timur Mindich, un antiguo socio de Zelenski en su productora de televisión, el exministro de Energía Herman Galushchenko y varios antiguos cargos del Gobierno.

«La NABU y la SAP llevan a cabo medidas de investigación, registros, al jefe de la oficina del presidente de Ucrania. Las medidas están autorizadas y se llevan a cabo en el marco de una investigación», ha indicado el departamento anticorrupción en un comunicado donde señala que en breve ofrecerá «más detalles». Hasta ahora, Yermak no ha sido acusado de delito alguno. No obstante, el asesor sí aparece en el objetivo de la oposición y de bastantes legisladores del partido presidencial, que han exigido su cese por la crisis de las mordidas.