Andriy Yermak y Volodímir Zelensky en su reciente viaje a España. Reuters

Anticorrupción registra la oficina y la vivienda del jefe de gabinete de Zelenski

La sorprendente inspección en la sede presidencial parece vinculada al cobro de sobornos en el sector energético y acorrala aún más al presidente, aunque Andriy Yermak aún no ha sido acusado

M. Pérez

Viernes, 28 de noviembre 2025, 10:06

Comenta

Las autoridades anticorrupción de Ucrania han registrado la oficina y el domicilio del asesor presidencial de Volodímir Zelenski, Andriy Yermak, como parte de una «investigación ... en curso». La Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) y la Fiscalía Anticorrupción (SAP) se ahorran de momento todo detalle sobre la operación, que según diferentes medios nacionales se encuentra supuestamente vinculada al reciente descubrimiento de una red de cobro de sobornos en el sector energético con la implicación de antiguos altos cargos gubernamentales.

