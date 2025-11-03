El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Tomio Okamura (SPD), Andrej Babis (ANO) y Petr Macinka (Automovilistas) firman el acuerdo de coalición del nuevo Gobierno checo. Efe

La alianza euroescéptica del nuevo Gobierno checo pone en alerta a Bruselas

El populista Babis sella una coalición con dos partidos ultras que quiere endurecer la política migratoria y rechaza el euro

Beatriz Juez

Beatriz Juez

Berlín

Lunes, 3 de noviembre 2025, 20:51

Comenta

La coalición de gobierno sellada este lunes en la República Checa por el multimillonario populista Andrej Babis, ganador de las elecciones hace un mes, con ... dos partidos euroescépticos y de extrema derecha amenaza con convertirse en un nuevo quebradero de cabeza de la UE. Se espera que el regreso al poder de quien fuera primer ministro entre 2017 y 2021 y los aliados que se ha buscado para recuperar el cargo supongan un refuerzo del bando ultra, antiinmigración y crítico con el apoyo a Ucrania dentro del bloque comunitario, donde se encuentran alineados Hungría, con Viktor Orbán al frente, y Eslovaquia, liderada por Robert Fico.

