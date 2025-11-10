El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El acusado saudí Taleb Al Abdulmohsen, en el helicóptero que le llevó este lunes de regreso a la prisión de Magdeburgo tras el juicio. AFP

Alemania juzga al autor del atropello masivo de Magdeburgo que dejó seis muertos y cientos de heridos

El saudí Taleb Al Abdulmohsen es un crítico del Islam que acusa al Gobierno germano de no proteger a disidentes de su país

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Berlín

Lunes, 10 de noviembre 2025, 18:32

Séxtuple asesinato, 338 intentos de asesinato y 309 casos de lesiones peligrosas son los cargos que se le imputan al hombre que en diciembre del ... pasado año atropelló con un automóvil intencionada e indiscriminadamente a quienes habían acudido al mercado navideño en la ciudad germano oriental de Magdeburgo. Un ataque que conmocionó a Alemania. Con motivo del comienzo del proceso este lunes, un portavoz de la Audiencia de esa ciudad señaló que Taleb Al Abdulmohsen, un ciudadano saudí de 51 años y crítico con el Islam que trabajaba como psiquiatra para reclusos drogodependientes en un centro penitenciario germano, destacó que podría ser condenado por esos crímenes a cadena perpetua no revisable antes de 20 años.

