Zohran Mamdani, el alcalde socialista de Nueva York

Si Nueva York fuera un país, sería el décimo más rico del mundo. Desde esta semana tiene un alcalde joven, de sólo 34 años, que ... presume de socialista y que es musulmán. Insólito. Zohran Mamdani ni siquiera nació en Estados Unidos, sino en Uganda, hijo de la cineasta india Mira Nair y del profesor de antropología ugandés Mahmood Mamdani. En el Partido Demócrata, que aún trata de digerir su derrota en las últimas elecciones presidenciales, le apoyan pero sin entusiasmo:le ven como un «anarcosocialista», un antisistema demasiado propalestino y crítico con la fuerza policial. El presidente del país y líder republicano, Donald Trump, va más allá y le descalifica así: «Comunista chiflado el cien por cien». Hace apenas un año era un desconocido;ahora es el regidor de la «ciudad de la humanidad», como definió a la Gran Manzana el escritor Gabriel García Márquez. A Trump, que aspira a gobernar el mundo, le ha surgido un rival en su propia cuna. Su antítesis.

Mamdani ha activado una onda expansiva. En junio, en las primarias demócratas para la alcaldía de Nueva York, derrotó a Andrew Cuomo, el elegido por la élite del partido pese a que una docena de mujeres le había denunciado por acoso sexual. El joven musulmán que siempre sonríe y vive con su mujer, la diseñadora Rama Duwaji, en un piso alquilado de dos habitaciones, acababa de hacer una huelga de hambre de dos semanas frente al ayuntamiento en solidaridad con los taxistas que no podían asumir las deudas. Era un bicho raro, un soplo de aire fresco.

Centró su campaña en el bolsillo, en el alto coste de la vida en una ciudad que es cada vez más inasequible para la clase media. Con sus trajes baratos y su ropa adquirida en tiendas de segunda mano, Mamdani prometió congelar los alquileres, transporte público gratuito, crear un sistema universal de cuidado infantil, subir impuestos a los ricos y abrir supermercados municipales para abaratar los precios. Ese programa ha coincidido con el cierre del Gobierno de EE UU, que ha paralizado los fondos para los cupones alimentarios con los que se mantenían los más desfavorecidos. A esa agenda social sumó discursos favorables a la inmigración, otro asunto clave. Nueva York es una ciudad de inmigrantes. Mamdani quiere que sea su refugio en un país donde Trump ha ordenado su persecución.

Hasta ahora, los líderes del Partido Demócrata apenas le han apoyado porque le consideran demasiado radical

El segundo alcalde más joven de esta urbe creció en un ambiente culto. «Nunca me faltó de nada, pero siempre he sido consciente de que eso ha sido un privilegio», repite. Más allá de sus mensajes en favor de Gaza y de sus críticas a Israel, Mamdani pone el foco en la vida cotidiana de sus conciudadanos. «Nueva York no está en venta», fue el lema de su último acto de campaña. Se refería a los «poderosos» como Trump dispuestos a gastar millones de dólares para tumbar su candidatura. «Pero no cederemos. Triunfaremos sobre los oligarcas y recuperaremos la dignidad de nuestras vidas», auguró este treintañero que, hasta ahora, se movía en metro por su ciudad.

Con carisma y creativo

Y que, sin la financiación de mecenas y ni siquiera el respaldo total de los demócratas, ha difundido su imagen a través de las redes sociales. Ha repartido sonrisas y ha regado con alegría y esperanza la capital financiera del mundo, que asiste a su decadencia, que ha perdido calidad en los servicios públicos y que ve cómo la delincuencia no deja de crecer. El nuevo alcalde tiene carisma. Es creativo en el ámbito digital y se ha convertido en el antídoto neoyorquino para las políticas autoritarias de Trump. «Donald, sé que me estás viendo. Tengo tres palabras para ti:'¡Sube el volumen!'», le retó. A partir de ahora le hablará cara a cara. Trump manda en el mundo;Mamdani, en la ciudad del magnate.

Thank you, New York City. Together we made history.



Now let’s get to work. https://t.co/G7F2sbda74 pic.twitter.com/GQABMqJHgn — Zohran Kwame Mamdani (@ZohranKMamdani) November 5, 2025

En un silencio cauteloso, voces de peso en el Partido Demócrata como Kamala Harris y Barack Obama comienzan a arrimarse a la nueva estrella del movimiento progresista. Mamdani apuesta por un giro a la izquierda tan radical como el que Trump ha hecho hacia la derecha. ¿Otro síntoma de un país quebrado?