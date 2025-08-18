Zelenski deja a un lado su habitual vestimenta militar en su encuentro con Trump El presidente ucraniano ha acudido a la Casa Blanca con camisa y chaqueta negra, un modelo similar al que lució en el funeral del Papa Francisco

Marina León Lunes, 18 de agosto 2025, 20:52 | Actualizado 21:08h.

Todas las miradas están puestas durante la tarde de este lunes en el encuentro de Zelenski y Trump en la Casa Blanca. Durante los primeros minutos en el Despacho Oval, tanto Trump como los periodistas allí presentes han alabado la vestimenta del presidente ucraniano, que ha acudido con camisa y chaqueta negra al encuentro en el Despacho Oval, en lugar de su habitual vestimenta militar. Zelenski ya ha usado en alguna otra ocasión este traje o alguno similar del diseñador Viktor Anisimov. Una de las últimas veces, en el funeral del Papa Francisco.

La situación no ha tenido nada que ver con la última reunión bilateral en Washington el pasado 28 de febrero. Este encuentro terminó con la intempestiva expulsión de Zelenski de la Casa Blanca, sin almuerzo y sin firmar el acuerdo para la explotación conjunta de minerales que debería garantizar la seguridad de Ucrania y abrir paso a las negociaciones de paz. Para esta foto histórica, el equipo de Trump había pedido al de Zelenski «en varias ocasiones» que vistiera un traje de chaqueta, en lugar de su típica vestimenta negra o verde de corte militar. De ahí que hoy el presidente de Estados Unidos no haya dudado en mostrar su aprobación al atuendo de su homólogo.

Otra de las diferencias con la última visita es que, en esta ocasión, es que el presidente de Ucrania no ha llegado solo. Le acompañan siete líderes europeos de primera fila para apoyar tanto a la persona como a lo que representa. Porque, frente al acercamiento de Trump y Vladímir Putin, escenificado en Alaska y seguido de la adopción del primero de líneas rojas rusas como la soberanía de Crimea o la negativa al ingreso de Kiev en la OTAN, Europa exige una negociación que parta de la base de un alto el fuego, en la que esté presente Ucrania y en la que se respete la soberanía del país invadido.