Dos agentes de policía en Washington. Afp

Washington se enfrenta a la Casa Blanca y recupera el control de la policía

Trump se ha visto obligado a dar marcha atrás después de intentar el jueves hacerse con el mando de la seguridad en la capital

T. Nieva

Sábado, 16 de agosto 2025, 19:19

Revés para Donald Trump. La Casa Blanca ha tenido que dar marcha atrás en su intento de hacerse con el control de la policía de ... Washington. Tras la denuncia de la ciudad, la administración dirigida por el líder republicano se ha visto obligada a retirar la orden que le daba plenos poderes sobre los agentes. Ahora, el cuerpo de seguridad vuelve a depender de las autoridades locales y no directamente del Gobierno federal.

