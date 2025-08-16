Washington se enfrenta a la Casa Blanca y recupera el control de la policía

Revés para Donald Trump. La Casa Blanca ha tenido que dar marcha atrás en su intento de hacerse con el control de la policía de ... Washington. Tras la denuncia de la ciudad, la administración dirigida por el líder republicano se ha visto obligada a retirar la orden que le daba plenos poderes sobre los agentes. Ahora, el cuerpo de seguridad vuelve a depender de las autoridades locales y no directamente del Gobierno federal.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, nombró el jueves al director de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terry Cole, máximo responsable de la policía de la capital, en cumplimiento de una directiva del presidente para reforzar la seguridad en el distrito.

El rechazo de la alcaldesa, Muriel Bowser, se hizo patente y el fiscal general de Washington DC, Brian Schwalb, anunció el viernes una denuncia ante los tribunales que, apenas unas horas más tarde, se ha convertido en «una nueva directiva» por orden de Bondi.

La «soberanía» de la capital

La revisión plantea que Cole sea un «designado» de la 'Administración Trump' pero que no tenga un peso en las actividades cotidianas. La actual jefa del Departamento de Policía Metropolitano, Pamela Smith, dependiente de las autoridades locales, conserva el control.

Bondi ha acusado al fiscal de Washington de obstaculizar los esfuerzos para «mejorar la seguridad pública». Para el fiscal local, en cambio, este nuevo escenario representa «una victoria» para el régimen de autonomía del que goza la capital. Y ha prometido seguir trabajando para garantizar la «soberanía» de la capital y «la seguridad» de sus ciudadanos.