Trump planta a la jefa de Exteriores europea en plena redefinición de alianzas

Europa quería «tender la mano» al nuevo gobierno de Donald Trump, había dicho la alta representante de política exterior de la UE, Kaja Kallas, al ... anunciar su visita a Washington, donde este miércoles el secretario de Estado, Marco Rubio, la dejó plantada.

Mucho han cambiado las cosas desde que su predecesor, Antony Blinken, celebró en diciembre pasado su nombramiento como alta representante de la UE. Europa y EE UU eran entonces «socios firmes» con los que trabajar para «fomentar la seguridad global, la prosperidad y los valores democráticos en beneficio del mundo», escribió. Este miércoles, Trump soltó que «la Unión Europea se formó para fastidiar a Estados Unidos. Ese es su propósito, y han hecho un buen trabajo en ello, pero ahora yo soy el presidente», lapidó.

En ese contexto de agresividad, marcado por un acercamiento de EE UU a Rusia tras haber dejado a Europa fuera de las negociaciones para acabar con la guerra de Ucrania, la cancelación del encuentro con Rubio resultaba aún más inusual, en un gobierno singular donde los haya. En reuniones diplomáticas de ese calibre todo está previamente concertado, hasta las declaraciones posteriores, especialmente cuando la diplomática estonia ya se encontraba en Washington D.C.

El Departamento de Estado puso como excusa «un conflicto de agenda», según un portavoz del Servicio de Acción Exterior de la UE. Rubio solo tenía este miércoles una reunión de gabinete con el presidente Trump y aún sacó tiempo para dar una entrevista a Fox, que no estaba en la agenda.

Sus declaraciones en Fox fueron más conciliadoras que las de su jefe, lo que ponía de relieve la complejidad del momento elegido y hacía pensar que el alto cargo de la política exterior estadounidense no tiene el control total del área que maneja y, tal vez, no se siente seguro para hablar de ella. El propio diplomático admitió que el acuerdo con Ucrania para explotar conjuntamente sus recursos naturales, minerales críticos y tierras raras había sido negociado por el secretario del Tesoro, Scott Bessent. «Mi última indicación es que estamos muy cerca de la meta, no nos queda ni una yarda, como media», afirmó.

Excusas Rubio alegó un «conflicto de agenda» para evitar la reunión, pero dio una entrevista a Fox News

Plan alternativo Trump reitera que Europa «observará muy de cerca» lo que sucede en Ucrania y ofrecerá seguridad

De hecho, la Casa Blanca esperaba al día siguiente la llegada de Volodímir Zelenski para firmar lo que, según Trump, será «un gran trato para Ucrania». El mandatario estadounidense no ofrece ninguna garantía de seguridad, pero cree que la presencia de Estados Unidos en ese país es la mejor posible. «Nos tendrán allí trabajando. Estaremos sobre el terreno y, en ese sentido, es una especie de seguridad automática, porque nadie va a meterse con nuestra gente cuando estemos allí», afirmó.

¿Dónde queda Europa? «Europa estará observando muy de cerca», ofreció. «Sé que el Reino Unido y Francia han dicho que quieren enviar voluntariamente tropas de paz. Nosotros no daremos garantías de seguridad, eso lo hará Europa». La noticia de las tropas de paz se la había dado Trump en directo al presidente francés, Emmanuel Macron, el lunes, cuando lo recibió en el Despacho Oval y protagonizó con él un simbólico forcejeo de manos al estrechársela, en una especie de pulso de fuerza.

A esas horas del lunes, EE.UU. hacía historia en la ONU al abstenerse de votar a favor de su propia resolución en la Asamblea General, después de que se aprobara una enmienda que condenaba a Rusia por la agresión a Ucrania. Horas más tarde se unió a ese país en la primera resolución sobre Ucrania desde la invasión que se aprueba en el Consejo de Seguridad, precisamente porque no condena a Rusia por la agresión.

Rubio defendió este miércoles esa postura como una estrategia para facilitar la paz, ya que, de lo contrario, hubiera sido «una invitación para que no se sienten a negociar, para que argumenten que nada ha cambiado». No se sabe si los desplantes a Europa forman parte de la estrategia. Según su portavoz, Kallas aprovechó su presencia en EE UU «para hablar de la guerra de Rusia contra Ucrania y de la relación transatlántica con senadores y congresistas estadounidenses, así como con la delegación de la UE en Estados Unidos».