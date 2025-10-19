Trump, el piloto de caza que bombardea las manifestaciones con toneladas de heces

Donald Trump ha logrado una tregua en Gaza, Ahora intenta conseguir lo mismo en Ucrania. A nivel interno enfrenta el cierre del Gobierno –por falta ... de fondos– más grave del pasado reciente de Estados Unidos, con cientos de miles de funcionarios enviados a casa, muchos de ellos despedidos por e-mail, y servicios generales interrumpidos. Pero incluso así, el presidente de EE UU tiene tiempo para el humor. Su humor.

El inquilino de la Casa Blanca ha compartido un vídeo en su red social donde él mismo se parodia con una corona real a los mandos de un caza de combate que bombardea sin piedad a una multitud de manifestantes contrarios a su política con... mierda. Montones de mierda que caen sobre los ciudadanos, cubren sus cabezas e inundan de heces Times Square.

La aeronave lleva el emblema 'King Trump' pintado en el casco. Y como colofón a la mofa, la banda sonora que acompaña la acción es 'Danger Zone' (zona peligrosa o !Peligro, obras!) de Kenny Loggins. Esta canción fue un encargo del famoso productor Jerry Bruckheinmer para la pelicula 'Top Gun', protagonizada en 1986 por Tom Cruise.

El veterano mandatario es un enamorado de la cultura popular de los 70 y los 80 y, en especial de la música y los grandes pelotazos cinematográficos de esa época. Cuando el boxeador Mike Tyson peleó contra Michael Spinks en 1988 en el Trump Plaza de Las Vegas, el entonces pujante magnate inmobiliario se llevó a todo el elenco de 'Rocky' al casino de su propiedad y lo sentó junto al ring. Trump premió también el pasado agosto a Sylvester Stallone, el protagonista de la famosa saga pugilística, con el reconocimiento del Centro Kennedy a las artes escénicas, uno de los máximos galardones estadounidenses al talento.

Lo más curioso es que Loggins, el ídolo de las bandas sonoras de los 80, entre ellas como autor de 'Footlose', ha criticado vehementemente al líder republicano y participado en marchas en su contra. En 2016 compuso las canciones de 'The Art of Deal', un falso documental realizado en tono irónico y protagonizado por el mismísimo Johnny Deep en el papel de un Trump que va de los negocios a la política.

Sin embargo, todo parece bueno para el convento cuando el presidente estadounidense se pone gracioso y trata de responder a las expectativas del trumpismo. Sus seguidores han acogido con satisfaccion la respuesta a lo que los republicanos han llamado «manifestaciones antiamericanas», demostraciones Antifa y marchas de «aquellos que odian América».

.El sonrojante vídeo no solo aparece en Truth Social, la red del magnate, sino también en la cuenta oficial de la Casa Blanca, en lo que puede interpretarse como la respuesta del Gobierno a los siete millones de estadounidenses que este sábado salieron a las calles de 2.500 ciudades para criticar la «deriva autoritaria» del Ejecutivo republicano.

La contestación puede considerarse más imaginativa que los tradicionales comunicados de prensa del Despacho Oval, de eso no cabe duda. Sin embargo, despierta dudas sobre el grado de realismo gubernamental existente en la avenida de Pensilvania, sede de la presidencia, para abordar el malestar creciente de la población con cuestiones tan serias como el polémico despliegue de la Guardia Nacional en diferentes Estados, las redadas contra la inmigración o los recortes sanitarios.

Medios demócratas han reprochado ya al presidente su desprecio hacia las multitudinarias manifestaciones, que fueron convocadas bajo el lema 'No King' (sin reyes). «Si Trump pretendía justificar el motivo de las concentraciones ha hecho lo correcto: comportarse como un soberano al que poco importa el pueblo», es una de las primeras respuestas críticas a una grabación hecha con Inteligencia Artificial.

No se ve de monarca

Sin embargo, el inquilino del despacho Oval no ha sido el único en mostrar su afición a este nuevo método de declaración política irreverente (y en este caso, escatológicamente 'gore'). El vicepresidente JD Vance también ha publicado su propio vídeo en el que muestra a Trump disfrazado de monarca desenvainando la espada ante un grupo de reconocidos demócratas arrodillados en señal de reconocimiento y sumisión. Entre ellos aparece la veterana, expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, con la que el líder republicano ha mantenido una sulfurosa enemistad durante años.

Las dos publicaciones denostan claramente las protestas 'No King', pese a que constituyen un serio aviso a las políticas instauradas por la Administración de Donald Trump. Nueva York y Washington nunca en las últimas décadas han registrado concentraciones tan multitudnarias, muchas de ellas de carácter festivo, con abundancia de disfraces y símbolos que se han hecho populares, como la rana de los activistas de Portland contra la «militarización» de sus ciudades y la persecución de los inmigrantes. Referentes de la izquierda como Bernie Sanders y Cory Booker, pronunciaron discursos en algunas de las movilizaciones.

Trump había dicho el viernes en Fox News, en vísperas de la jornada de protesta masiva, que él mismo no se consideraba un rey. Pero no es la primera vez que se disfraza de monarca o utiliza esta expresión, como cuando el pasado mes de febrero publicó una portada simulada de la revista 'Time' con Inteligencia Artificial, en la que se recreaba a sí mismo con una corona real y la leyenda 'Larga vida al rey'. También es verdad que el líder republicano se ha vuelto un habitual de estos montajes. Ya se disfrazó de Papa y convirtió en blanco de las críticas de los católicos. Posiblemente, regar con mierda a sus críticos solo es un paso más en esta carrera de comediante.