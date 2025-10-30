El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Donald Trump. Reuters

Trump ordena reactivar las pruebas nucleares

El presidente de EEUU lanza un órdago atómico antes de la cumbre: publicó el anuncio minutos antes de reunirse con Xi Jinping y poco después de que Putin anunciase sus propios ensayos

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Jueves, 30 de octubre 2025, 07:13

Comenta

Donald Trump ha vuelto a colocar al mundo al borde del abismo con un mensaje en su red social de Truth Social. En plena gira ... diplomática por Asia, y apenas una hora antes de estrechar la mano del presidente chino, Xi Jinping, el mandatario estadounidense ha dicho haber ordenado al Pentágono reanudar las pruebas nucleares «de inmediato», para estar «en igualdad de condiciones» con Rusia y China, escribió. Si cumple su amenaza se trataría de la primera detonación nuclear de Estados Unidos en 33 años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un ertzaina da positivo en drogas tras chocar su coche patrulla contra un vehículo a la fuga en Bilbao
  2. 2 Muere el conductor de una furgoneta tras ser arrollado por un tren en Zalla
  3. 3 Acusan a Jota Peleteiro de abandonar a los perros que tenía con Jessica Bueno
  4. 4

    Media docena de padres magrebíes han sido detenidos por abandonar a sus hijos en Euskadi
  5. 5

    Investigan a dos policías por denuncia falsa contra una armería de Getxo
  6. 6

    Los tres grandes municipios vizcaínos con los pisos más caros
  7. 7

    El centro de refugiados de Vitoria alumbra una alianza de PSE, Bildu y Sumar frente al PNV
  8. 8

    Los sindicatos protestan por la instalación de cámaras y micrófonos en las aulas de todas las escuelas públicas
  9. 9

    El Athletic tiene en su agenda a Unai López, que acaba contrato con el Rayo Vallecano
  10. 10 Finalizan las retenciones en la A-8 y La Avanzada sentido Bilbao por dos accidentes entre varios vehículos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Trump ordena reactivar las pruebas nucleares

Trump ordena reactivar las pruebas nucleares