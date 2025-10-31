El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Euromillones del viernes: comprobar resultados del 31 de octubre
Un submarino de EE UU dispara un misil capaz de transportar ojivas nucleares en aguas de Florida. EFE

Trump insiste en realizar ensayos atómicos que amenazan el pacto nuclear Start con Rusia

La ONU, Irán y China exigen a EE UU que descarte la idea y los demócratas planean bloquear los fondos para pagar las pruebas

Miguel Pérez

Miguel Pérez

Viernes, 31 de octubre 2025, 21:59

La inmediatez con la que Donald Trump anunció el jueves que Estados Unidos reanudará los ensayos nucleares choca con una realidad: el tiempo. En caso ... de hacerse efectiva su orden, el Departamento de Energía necesitará al menos dos años para preparar una detonación subterránea, desde su diseño hasta los aparatos para estudiarla, además de una inversión multimillonaria. En otras palabras, si todo fuera sobre ruedas y el Congreso no pusiera trabas a la financiación, el presidente tendría el tiempo justo para realizar pruebas antes del final de su mandato. De momento, la representante demócrata Dina Titus ya ha dado muestras de que su partido dará la batalla en la Cámara tras anunciar este viernes un proyecto de ley para evitar que se utilicen fondos federales en un test.

