La Primitiva del lunes: comprobar resultados del 10 de noviembre
Rudy Giulani durante un acto público en Washington. Reuters

Trump indulta a casi 80 implicados en el intento de anular las elecciones de 2020

El presidente alega que el abogado Rudy Giuliani y otros acusados «fueron víctima de un sistema politizado que criminalizó sus opiniones»

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Lunes, 10 de noviembre 2025, 21:58

Donald Trump volvió a hacer uso de sus poderes presidenciales de clemencia para salvar de la justicia a su amigo y ex abogado Rudy Giuliani, ... despojado de su licencia para ejercer la abogacía y embargado por daños civiles por su papel en la conspiración electoral de 2020 para asegurar la victoria fraudulenta de Trump. A la vez, se le considera uno de los principales promotores de las teorías de fraude que alimentaron el asalto al Capitolio del 6 de enero y aún se enfrentaba a otros procesos penales en Arizona.

