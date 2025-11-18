El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Donald Trump y Mohamed bin Salmán, en su encuentro este martes en el Despacho Oval. Reuters

Trump excusa a Bin Salmán por el asesinato de Khashoggi: «Cosas que pasan»

El presidente estadounidense agasaja en la Casa Blanca al príncipe heredero saudí y asegura que éste «no sabía nada» de los planes para acabar con la vida del periodista

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Martes, 18 de noviembre 2025, 20:57

Comenta

Matar y descuartizar a un periodista con una sierra, «cosas que pasan», opina Donald Trump. El presidente de EE UU recibió este martes en la ... Casa Blanca a su «gran amigo» el príncipe saudí Mohammed bin Salmán (MBS), por primera vez desde 2018, el año en que el columnista de diario 'The Washington Post' Jamal Khashoggi fue asesinado en las instalaciones del consulado saudí en Estambul, al que acudió para pedir una partida de nacimiento para casarse. La CIA determinó que Bin Salmán aprobó personalmente la operación.

