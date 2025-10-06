El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Agentes federales intentan contener a los manifestantes frente a un centro del Servicio de Inmigración en Portland. AFP

Trump desoye a la Justicia y despliega a la Guardia Nacional en Oregón

El Gobierno de EE UU envía 200 efectivos a Portland para contener las protestas, en claro desacato a la orden de una magistrada de distrito

Caroline Conejero

Caroline Conejero

Nueva York

Lunes, 6 de octubre 2025, 21:51

Comenta

En completo desacato a la orden de bloqueo temporal por parte de una jueza federal que impide el despliegue de la Guardia Nacional de California ... a Oregón, la Administración Trump continuó este lunes con el traslado de tropas del área metropolitana de Los Ángeles a Portland.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «He estado media hora esperando al metro y he llegado tarde al instituto»
  2. 2

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  3. 3 La tercera mejor tortilla de patatas de España se hace a una hora de Bilbao
  4. 4

    El bilbaíno de 84 años víctima del timo de una cubana: «Me engatusó con cariño y me ha robado 65.000 euros»
  5. 5 Caos en el metro: se queda sin servicio entre Lutxana y Abando y entre Cruces y San Ignacio
  6. 6 Un experto en longevidad explica por qué «los andaluces enferman más que los vascos»
  7. 7

    Movimientos para crear una Aliança Catalana a la vasca
  8. 8

    Así liquida Israel a sus enemigos: no hay un lugar donde esconderse
  9. 9 La nueva cantina moderna de Bilbao para comer o picotear a cualquier hora%u2026 y probar bikinis sorprendentes
  10. 10 El canciller alemán amenaza con retirarse de Eurovisión si se expulsa a Israel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Trump desoye a la Justicia y despliega a la Guardia Nacional en Oregón

Trump desoye a la Justicia y despliega a la Guardia Nacional en Oregón