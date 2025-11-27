El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un agente del Servicio Secreto de los Estados Unidos vigila cerca de la Casa Blanca luego de un tiroteo este miércoles, en Washington. EFE | Octavio Guzmán

Trump culpa a Biden del atentado contra la Guardia Nacional y se venga contra todos los afganos

El sospechoso entró en el país como parte del programa de acogida tras la retirada estadounidense de Afganistán

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Jueves, 27 de noviembre 2025, 09:58

Comenta

Las familias de dos militares de la Guardia Nacional cambiaron la festividad de Acción de Gracias por un inesperado velatorio. Un individuo de origen afgano ... giró la esquina de la concurrida parada detiroteo ee uu metro de Farragut West, a poca distancia de la Casa Blanca, donde hacían guardia los militares, «levantó el brazo y disparó» a la cabeza con una pistola. Sus víctimas fallecieron dos horas después en el hospital, mientras que el autor recibió otro disparo de vuelta y se encuentra hospitalizado en estado grave.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Esto es lo que cobran los alcaldes de Bizkaia
  2. 2 Getxo contará estas navidades con una gran noria de 24 metros
  3. 3 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  4. 4 Detenido un joven de 19 años por asestar un navajazo en el abdomen a otro en plena tarde en Bilbao
  5. 5

    El Gobierno logra el apoyo de los sindicatos y los funcionarios tendrán una subida del 11%
  6. 6

    15.000 euros al año para revivir el Antón de Artxanda
  7. 7

    Al menos 55 muertos y casi 300 desaparecidos en un devastador incendio en Hong Kong
  8. 8 El testimonio de una cajera del Mercadona devuelve la legítima a una hija desheredada por su madre
  9. 9

    Sorpresa y malestar institucional por el ataque del movimiento feminista en los actos del 25-N
  10. 10

    Heridos críticos dos miembros de la Guardia Nacional en un tiroteo cerca de la Casa Blanca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Trump culpa a Biden del atentado contra la Guardia Nacional y se venga contra todos los afganos

Trump culpa a Biden del atentado contra la Guardia Nacional y se venga contra todos los afganos