Un grupo de manifestantes protesta contra Trump frente al Capitolio. EFE

Trump amenaza con la pena de muerte a los congresistas

Seis legisladores habían recordado a los militares en un vídeo que no tienen que cumplir «órdenes ilegales»

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Jueves, 20 de noviembre 2025, 21:14

Donald Trump volvió a cruzar este jueves una línea roja al sugerir que un grupo de congresistas demócratas debería ser «castigado con la MUERTE» por ... advertir públicamente a las Fuerzas Armadas que no deben acatar órdenes ilegales. El estallido del presidente estadounidense alimenta el clima de intimidación política y se produce en un momento marcado por la creciente utilización de la Guardia Nacional y otras ramas de las fuerzas armadas para patrullar las ciudades y reprimir la resistencia civil a las redadas migratorias. Algo que les ha colocado en «posiciones muy difíciles», han recordado los legisladores demócratas. 

