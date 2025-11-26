El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Agentes atienden a los heridos en el tiroteo. RR SS

Mueren en un tiroteo cerca de la Casa Blanca dos miembros de la Guardia Nacional

Hay un sospechoso detenido y se encuentra en estado crítico

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 21:29

Comenta

Dos soldados de la Guardia Nacional han fallecido este miércoles al ser tiroteados cerca de la estación de Farragut West, en el centro de Washington. ... La Casa Blanca, situada a sólo unos centenares de metros, ha sido inmediatamente acordonada. Los servicios de seguridad han detenido a un sospechoso, que se encuentra en estado crítico.

