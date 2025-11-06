Susto en el Despacho Oval: un ejecutivo se desploma ante Trump en la presentación del plan para abaratar el Ozempic Gordon Findlay, director de marca global del gigante farmacéutico Novo Nordisk, perdió el conocimiento y precisó asistencia médica

Susto por una incidencia médica en el Despacho Oval cuando se escenificaba la reducción de los precios de medicamentos contra la obesidad como Ozempic. Gordon Findlay, director de marca global de Novo Nordisk, gigante farmacéutico implicado en el acuerdo que implica también a la firma Eli Lily, se ha desvanecido a escasos metros de Donald Trump mientras el presidente de Estados Unidos hablaba con un ejecutivo de esta segunda empresa.

El magnate había celebrado instantes antes el acuerdo para reducir el precio de este tipo de medicamentos cambio de ventajas arancelarias, entre otros beneficios. Ambas compañías «han acordado ofrecer su medicamento para la pérdida de peso GLP-1 más popular con descuentos drásticos», dijo Trump en la Casa Blanca a los periodistas. «Es un triunfo para los pacientes estadounidenses que salvará vidas y mejorará la salud de millones y millones de estadounidenses», ensalzaba. El precio de tratamiento con estos medicamentos supresores del apetito por la molécula GLP-1 puede llegar a superar ampliamente los mil dólares mensuales en Estados Unidos.

Este acuerdo promovido por la Casa Blanca reducirá los costos de las dosis orales iniciales de GLP-1 a alrededor de 145 dólares mensuales para ciertos grupos de personas, principalmente a los estadounidenses que tienen la cobertura médica para personas de bajos recursos (Medicaid) y la cobertura médica de los jubilados (Medicare). También se ofrecerán de forma directa a través de un servicio farmacéutico lanzado por la Administración Trump que empezará a operar en enero.