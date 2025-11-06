El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Primitiva del jueves: comprobar resultados del 6 de noviembre

El Supremo avala la política de Trump de limitar los derechos de las personas transgénero

El tribunal permite aplicar de inmediato la norma que obliga a reflejar en los pasaportes el sexo asignado al nacer y elimina la opción 'X' introducida por Biden

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Jueves, 6 de noviembre 2025, 22:30

Comenta

El Tribunal Supremo de EE UU respaldó este jueves al gobierno de Donald Trump en su decisión de limitar los derechos de las personas transgénero ... o no binarias que hasta ahora podían registrarse como tales en los pasaportes. Como dijo el presidente en su toma de posesión, «a partir de ahora se aplicará la política oficial del gobierno de EE UU de que sólo existen dos géneros, masculino y femenino». Será el género designado al nacer el que figure en los documentos oficiales a lo largo de la vida.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

