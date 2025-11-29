El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Pete Hegseth, secretario de Defensa del EE UU. Afp

El Senado de EE UU investiga a Hegseth por ordenar el asesinato de dos tripulantes de una narcolancha

El secretario de Defensa dio el visto bueno a un segundo ataque sobre la embarcación hundida para acabar con dos supervivientes

Caroline Conejero

Caroline Conejero

Nueva York

Sábado, 29 de noviembre 2025, 23:37

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ordenó al comandante de Operaciones Especiales Conjuntas del Equipo SEAL 6 matar a todos los miembros ... de la tripulación de una lancha de presuntos narcotraficantes en el primer ataque en el Caribe, según informó 'The Washington Post'. La acción se produjo el 2 de septiembre. Una comisión del Senado, donde los republicanos tienen mayoría, ha abierto un proceso sobre este caso.

