El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Mohamed bin Salmán y Donald Trump, este miércoles en el Foro de Inversiones. Reuters

El príncipe saudí reta el ego de Trump para que intervenga en Sudán

El presidente de EE UU muerde el cebo de lograr el más difícil todavía y dice que ya trabaja para mediar en el conflicto más sangriento del Mar Rojo

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 22:27

Comenta

A estas alturas, a ningún mandatario del mundo se le escapa que los halagos y desafíos narcisistas son la mejor forma de persuadir a Donald ... Trump. El príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, le tiene cogida la medida tan bien, que acaba de convencerle para que haga «algo contundente» relacionado con Sudán.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SEPE permitirá con un único requisito cobrar estas ayudas junto al subsidio de mayores de 52 años
  2. 2 Aviso urgente de la Aemet por nevadas en cotas bajas y por precipitaciones intensas en Euskadi
  3. 3 Así serían las pensiones mínimas con la nueva subida de 2026
  4. 4

    Cinco expedientes a policías locales de Basauri derivan en un 60% de bajas
  5. 5 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  6. 6

    Aburto sobre el problema de la vivienda en Bilbao: «Tengo un hijo de 31 años que se está volviendo loco para buscar piso y nada le resulta accesible»
  7. 7

    La carta íntegra que la profesora acosada de Plentzia escribió hace un año para denunciar su caso
  8. 8

    Un exalumno acosado en el mismo instituto de Plentzia dice que el centro conocía el asedio a la profesora
  9. 9 Un incendio obliga a desalojar y cerrar el polideportivo de Lasesarre
  10. 10

    Primer juicio contra una astronauta por un supuesto delito cometido en el espacio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El príncipe saudí reta el ego de Trump para que intervenga en Sudán

El príncipe saudí reta el ego de Trump para que intervenga en Sudán