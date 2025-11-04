Muere a los 84 años el exvicepresidente de EE UU Dick Cheney
El político republicano fue la mano derecha de George W. Bush, con quien impulsó la guerra en Irak
T. Nieva
Martes, 4 de noviembre 2025, 12:46
El exvicepresidente de Estados Unidos Dick Cheney falleció el lunes por la noche a los 84 años. El influyente político republicano fue la mano derecha ... de George W. Bush y con él acuñó el concepto de «guerra contra el terrorismo» a raíz del 11-S. Ambos impulsaron la guerra en Irak. «Durante décadas, sirvió a nuestra nación, incluyendo sus cargos como jefe de gabinete de la Casa Blanca, congresista de Wyoming, secretario de Defensa y vicepresidente», recuerda su familia en un comunicado
El antiguo 'número dos' de la presidencia norteamericana murió por complicaciones en una neumonía y otras enfermedades. «Su amada esposa durante 61 años, Lynne, sus hijas, Liz y Mary, y otros miembros de su familia estuvieron con él cuando falleció», recoge la nota familiar.
