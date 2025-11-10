El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Kamala Harris durante su intervención en California. Reuters

Kamala Harris no se rinde y sopesa volver a presentarse a la presidencia de EE UU

La exvicepresidenta que perdió las elecciones frente a Donald Trump ha ganado presencia mediática en los últimos tiempos y sopesa resarcirse del trauma que le dejó la derrota

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:11

Comenta

De las cenizas de la derrota electoral que hace un año alumbró el segundo mandato de Donald Trump emerge el pulso entre lo nuevo y ... lo viejo dentro del Partido Demócrata. La sangre joven y enardecida de Zohran Mamdani, un inmigrante de 34 años nacido en Uganda que el martes se erigió en el primer alcalde socialista de Nueva York, frente a la resistencia de la vieja guardia a dejar paso.

