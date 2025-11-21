El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

AFP

Una jueza federal declara ilegal el despliegue de la Guardia Nacional en Washington DC

La orden concede al gobierno de Trump tres semanas para retirar las tropas o apelar la decisión

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Viernes, 21 de noviembre 2025, 07:20

Desde agosto, unos 2.000 efectivos de la Guardia Nacional patrullan la capital de EE UU, como parte del operativo que Donald Trump denominó «Make ... DC Safe and Beautiful» (Hagamos a DC Seguro y Bonito). La jueza Jia M. Cobb determinó este jueves que ese despliegue es ilegal, porque el presidente está usurpando las funciones de autogobierno que el Congreso otorgó a Washington DC en 1973.

