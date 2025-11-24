El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

James Comey, exdirector del FBI. Afp

Invalidada la imputación de un exdirector del FBI porque Trump designó ilegalmente a la fiscal del caso

Los procesos penales contra James Comey y la ex fiscal general de Nueva York Letitia James quedan desestimados

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Lunes, 24 de noviembre 2025, 19:59

Comenta

La juez federal Cameron McGowan Currie ha desestimado las imputaciones penales del exdirector del FBI James Comey y de la fiscal general de Nueva York ... que condenó a la Organización Trump por fraude, Letitia James, al considerar que la fiscal que presentó los cargos contra ellos fue nombrada ilegalmente por el Departamento de Justicia a instancias del presidente. Esta decisión supone otro varapalo en los tribunales para el inquilino de la Casa Blanca.

