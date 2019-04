El informe de Mueller se hará público «en una semana» William Barr, rodeado de fotógrafos. / AFP A Donald Trump pudiera se le considera popularmente como el protagonista de esta trama, pero no se han presentado cargos contra él MERCEDES GALLEGO Corresponsal en Nueva York (EE UU) Martes, 9 abril 2019, 20:31

El fiscal general William Barr avanza satisfecho en el proceso de «editar» (eufemismo de censurar) el informe de 600 páginas que resume los dos años de investigación sobre la trama rusa que el Departamento de Justicia encargó al fiscal especial Robert Mueller para evitar un conflicto de intereses. El documento no llegará lleno de tachones negros, sino que será un arcoíris a cuatro colores: Los que Barr está utilizando, ayudado por el equipo de Mueller, para explicar las cuatro categorías que justifican su pluma censora.

Su expectativa es que esté disponible «en el plazo de una semana», para cumplir así con la fecha tentativa de «mediados de abril» que había dado inicialmente. Eso quiere decir que probablemente vea la luz el lunes Santo, cuando los cristianos de todo el mundo aún canten «¡Hosanna en el cielo!», seguido de una peregrinación por los comités del Congreso.

Barr no quiere que se crucifique a ningún inocente, por lo que advierte que «editará» la información sobre «individuos periféricos» que no hayan sido acusados de ningún cargo en el curso de la investigación. ¿Serán Jarred Kushner e Ivanka Trump «individuos periféricos»? La ambigüedad del término deja margen para todo. A Donald Trump pudiera se le considera popularmente como el protagonista de esta trama, pero no se han presentado cargos contra él y es política del Departamento de Justicia no empañar el nombre de quien haya salido libre de culpas tras una investigación exhaustiva (salvo en el caso de Hillary Clinton). ¿Le exonera el informe «total y completamente», como él clama, cuando el fiscal especial dejó claro que «no es una exoneración» sino investigación inconclusa?». En su primera comparecencia ante el Congreso desde que recibió el polémico informe, Barr tuvo ayer muchas oportunidades para explicar esa críptica frase de Mueller y, sin embargo, eligió no hacerlo. «He dicho todo lo que voy a decir hoy sobre el informe», zanjó.