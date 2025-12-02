Hegseth trata de esquivar una denuncia por crímenes de guerra

Bajo investigación por un posible caso de crímenes de guerra, el secretario de Guerra Pete Hegseth se excluyó este martes de la escena en la ... que presumiblemente se remató a los náufragos de una narcolancha con un segundo misil que acabó con dos supervivientes. «Peter ha hecho un trabajo magnífico», le defendió el presidente Trump durante la reunión de su Gabinete.

«Yo no sabía nada del segundo ataque, no sabía nada de esa gente, no estuve involucrado. Solo supe que eliminaron un bote», se lavó las manos el presidente, quien fue el primero en su día en anunciar el ataque en las redes sociales, con un vídeo granuloso.

Aquel fue el primer ataque a una supuesta narcolancha en las costas de Venezuela, ocurrido el pasado 2 de septiembre, en el que murieron un total de once personas. El jefe del Pentágono reconoció haberlo visto en directo a través de las cámaras de un dron, pero no a los dos supervivientes, que luego fueron rematados. «Había mucho fuego y humo», explicó Hegseth este martes. «No me quedé por allí durante la hora o dos que llevase reconstruir digitalmente lo que ocurrió». A la pregunta de si ese es el tiempo que pasó entre el primer y segundo impacto, se escurrió: «No sé la cantidad exacta de tiempo. Ya he dado una respuesta muy clara», zanjó.

El escándalo saltó el viernes pasado, cuando 'The Washington Post' reveló que, una vez que se disipó el humo del primer disparo, los militares vieron a dos supervivientes aferrándose a los restos de la lancha. En cumplimiento con las órdenes de «matarlos a todos» que les habría dado el secretario de Guerra, según el rotativo, el almirante al mando de la flota ordenó un segundo disparo para rematarlos, y estaba «bien dentro de sus potestades legales», sostuvo ayer Hegseth, que se ampara en la designación de terrorista que han recibido varios cárteles y grupos de pandilleros.

El responsable del disparo

El propio almirante Bradley y toda la cúpula del Pentágono se quedaron perplejos al oír a la portavoz de la Casa Blanca deletrear con nombre y apellidos al almirante Mitch Bradley como el responsable de ese disparo que contravendría las leyes internacionales. «Vamos a llegar al fondo del asunto», prometió el senador republicano Roger Wicker, presidente del Comité de Servicios Armados. El lunes dijo haber hablado con Hegseth y el jefe del Estado Mayor, Dan Caine, para informarles de la investigación que llevará a cabo. Lo primero será solicitar la orden escrita para perpetrar los ataques a narcolanchas, que 'The Washington Post' y 'The New York Times' han pedido, sin que se les haya entregado. Sin embargo, dos fuentes de este último aseguran que en ella no se especificaba qué hacer en caso de que hubiera supervivientes.

Desde entonces, los 21 ataques a narcolanchas se han cobrado la vida de 83 personas, incluyendo un pescador colombiano, según denunció el presidente Gustavo Petro. Trump advirtió ayer de que mucha de la droga que quiere erradicar procede de Colombia y puso en la lista de objetivos a ese país, «o cualquier otro vendiendo drogas, no solo Venezuela».