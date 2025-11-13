El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo Un accidente entre dos vehículos en La Avanzada provoca importantes retenciones en dirección Bilbao
Trump firma la ley que pone fin al cierre de Gobierno más largo de la historia de EE UU. Reuters

El gobierno de EEUU retoma lentamente la normalidad tras el cierre más largo de la historia

En una jornada maratoniana, la Cámara Baja aprobó la ley de continuidad de presupuestos, que Trump firmó en plena noche

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Jueves, 13 de noviembre 2025, 07:54

Comenta

El Gobierno de Estados Unidos empezó a reactivarse este jueves con un suspiro colectivo de alivio, tras el cierre parcial más largo de su historia: ... cuarenta y tres días, en los que casi dos millones de trabajadores federales quedaron suspendidos sin trabajo ni sueldo. Al filo de las diez y media de la noche hora local, Donald Trump estampó su firma sobre la ley de continuidad de presupuestos aprobada poco antes en la Cámara Baja, que aportó los fondos para que la maquinaria federal inicie el regreso a la normalidad. La financiación queda asegurada hasta el 30 de enero, cuando se producirá la próxima pelea presupuestaria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La cláusula de Julen Agirrezabala que indigna al segundo portero del Valencia: «Me quedé impactado»
  2. 2

    La actuación policial con dos heridos de bala en Barakaldo fue «improvisada»
  3. 3 Patricia Cerezo vuelve a casarse cuatro años después de su separación de Ramón García
  4. 4

    El millonario blindaje del Athletic a Selton, su nueva joya
  5. 5

    Las familias se enfrentan a multas de hasta 50.000 euros si no evalúan los riesgos de sus empleadas del hogar
  6. 6 Bárbara Goenaga agradece el apoyo a Borja Sémper: «La quimio ha sido no dura, durísima»
  7. 7

    La Ertzaintza difunde por primera vez un informe de delitos con el origen de los autores
  8. 8 La desconocida saga multimillonaria de los Rubiralta
  9. 9 Incendio en Barakaldo: un herido grave al precipitarse por la ventana desde un tercero y tres personas rescatadas
  10. 10

    Así es la pubalgia, la lesión que se ceba con jóvenes estrellas como Nico, Lamine y Mastantuono

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El gobierno de EEUU retoma lentamente la normalidad tras el cierre más largo de la historia

El gobierno de EEUU retoma lentamente la normalidad tras el cierre más largo de la historia