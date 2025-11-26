El enviado de Trump ayudó a los rusos a venderle el plan de paz de Putin al presidente estadounidense

La filtración de una llamada entre el enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, y el asesor de política exterior de Vladímir Putin, Yuri Ushakov, ... a días de que el primero viaje a Moscú para impulsar las negociaciones de paz sobre la guerra de Ucrania, ha dejado claro que «Witkoff no está comprando la narrativa rusa, la está vendiendo», concluyó el analista Tim Schnyder, al leer la transcripción publicada este miércoles por Bloomberg. A quien se la está vendiendo es al presidente estadounidense.

Más que un negociador, la llamada de poco más de cinco minutos revela el sesgo prorruso del viejo amigo de Trump, que da consejos a su contraparte de Moscú para que Putin «le alabe como un hombre de paz» y se gane su simpatía. En la estela de la paz de Gaza, Witkoff sugirió a Ushakov que el presidente Putin llamase al jefe de la Casa Blanca antes de que éste pudiera hablar con Zelenski. «Yo haría esa llamada y reiteraría que le felicitáis por sus logros, que lo apoyáis y lo habéis apoyado, y que estáis realmente contentos de que lo haya logrado. Yo le diría eso. A partir de ahí será una buena llamada».

La conversación se producía el 14 de octubre, un día después de que Trump hablase ante el Knesset -el Parlamento israelí- para declarar que la guerra en Gaza había terminado. Ushakov también utiliza la estrategia de los halagos para ablandar al multimillonario amigo de Trump, al que se atribuyen las negociaciones con Israel, y pone de manifiesto que Rusia está dispuesta a sacrificar otros asuntos en la esfera internacional para mantenerse en el lado bueno del presidente estadounidense hasta que se firme la paz de Ucrania. «Has hecho un gran trabajo, gran trabajo», reitera el asesor ruso en la llamada. «Por eso suspendimos la organización de la primera cumbre árabe rusa, porque estáis haciendo un gran trabajo en la región».

Subidos a esa estela, y por indicación de Witkoff, los rusos elaboraron un plan de paz de 20 puntos que, acabaron siendo 28 en el borrador estadounidense. Dadas sus buenas relaciones con el enviado de Washington, que decía tener «mucha discreción», esperaban que prevaleciese. En otra llamada del 29 de octubre entre Ushakov y Kirill Dmitriev, otro asesor de Putin, también filtrada por la agencia Bloomberg, este último dice: «No creo que tomen exactamente nuestra versión, pero al menos será lo más cercana posible». Dmitriev acababa de pasar tres días en Miami. «La pueden retocar un poco, eso es todo», coincide Ushakov, que pide que se conserve «el máximo», si no, «¿qué sentido tiene pasarla?». Y Dmitriev, consejero delegado del Fondo de Inversiones Directas Rusas, sugiere pasar el documento de forma informal «para que lo hagan como si fuera suyo».

«Procedimiento estándar»

Preguntado al respecto, el presidente Trump reconoció no haber leído la transcripción de las llamadas, pero de antemano consideró que la cordialidad entre ambos es «el procedimiento estándar de una negociación», dijo al ser preguntado. «Imagino que le estará diciendo lo mismo a Ucrania».

Al presidente no le importan los detalles, solo que se pueda acabar cuanto antes con esa guerra. En la llamada, «Steve», al que Ushakov se dirige continuamente como «mi amigo», anticipa cuál será el sacrificio que Ucrania tendrá que hacer. «Entre tú y yo, sé lo que se va a requerir para que se dé este acuerdo de paz: Donetsk y puede que intercambio de territorio en alguna parte». A Trump no parece molestarle: «Mira, esta guerra podría prolongarse durante años, y Rusia tiene mucha más gente, muchos más soldados. Así que creo que si Ucrania puede llegar a un acuerdo, es algo bueno», dijo.

El presidente reconoció que «Zelenski quiere reunirse», pero considera que es mejor que antes se llegue a un acuerdo. «Ya veremos qué pasa. Han fijado una fecha. Será en un futuro muy próximo. Yo no tengo un plazo límite. El único plazo para mí es cuando esto termine», zanjó.