Vladímir Putin y el enviado de Trump, Steve Witkoff, se estrechan la mano durante su encuentro en Moscú el pasado agosto. Reuters

El enviado de Trump ayudó a los rusos a venderle el plan de paz de Putin al presidente estadounidense

La filtración de una llamada entre un asesor del Kremlin y el enviado de Washington días antes de volar a Moscú para ultimar las negociaciones sobre Ucrania saca a la luz su sesgo prorruso y los consejos que da a Moscú para ganarse las simpatías del magnate

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 21:27

Comenta

La filtración de una llamada entre el enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, y el asesor de política exterior de Vladímir Putin, Yuri Ushakov, ... a días de que el primero viaje a Moscú para impulsar las negociaciones de paz sobre la guerra de Ucrania, ha dejado claro que «Witkoff no está comprando la narrativa rusa, la está vendiendo», concluyó el analista Tim Schnyder, al leer la transcripción publicada este miércoles por Bloomberg. A quien se la está vendiendo es al presidente estadounidense.

