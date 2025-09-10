El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La gobernadora de la Reserva Federakl estaodunidense, Lisa Cook, en una imagen de archivo. AFP

Un fallo judicial impedirá por ahora a Trump despedir a la gobernadora de la Reserva Federal

La magistrada encargada del caso concede a Lisa Cook una orden cautelar para que pueda seguir en su puesto hasta que rinda veredicto

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 16:47

Lisa Cook no dimitirá. Tampoco Donald Trump podrá despedirla, como anunció con una carta publicada en Truth Social el pasado 25 de agosto. En respuesta, ... la gobernadora de la Reserva Federal, a la que el presidente ha puesto en la diana para ganar el control sobre el órgano que regula la política monetaria de EE UU, contrató un abogado y pidió protección a la justicia para seguir en el cargo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Jorge Javier Vázquez reaparece con su nueva imagen: «Los programas, como las caras, necesitan tiempo para asentarse»
  2. 2 Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  3. 3 La clásica pulpería de Bilbao se abre hueco en Ledesma donde abrirá su tercer restaurante
  4. 4

    Laporte, en Bilbao a la espera de una resolución inminente de su caso
  5. 5

    Multa a los padres de los menores que vapeen
  6. 6

    Alex Txikon, el alpinista vasco atrapado en el caos de Nepal
  7. 7

    Las operaciones en las que Osakidetza es referencia en España
  8. 8

    Polonia derriba varios drones rusos tras «una violación sin precedentes del espacio aéreo»
  9. 9 Nuevo polémico comentario de Perico Delgado sobre las protestas propalestinas en la Vuelta
  10. 10

    El segundo corte por protestas palestinas pone en jaque el futuro de La Vuelta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Un fallo judicial impedirá por ahora a Trump despedir a la gobernadora de la Reserva Federal

Un fallo judicial impedirá por ahora a Trump despedir a la gobernadora de la Reserva Federal