Un fallo judicial impedirá por ahora a Trump despedir a la gobernadora de la Reserva Federal

Lisa Cook no dimitirá. Tampoco Donald Trump podrá despedirla, como anunció con una carta publicada en Truth Social el pasado 25 de agosto. En respuesta, ... la gobernadora de la Reserva Federal, a la que el presidente ha puesto en la diana para ganar el control sobre el órgano que regula la política monetaria de EE UU, contrató un abogado y pidió protección a la justicia para seguir en el cargo.

Tras escuchar cuidadosamente los argumentos de ambas partes en dos audiencias, la jueza Jia Cobb, a la que le fue asignado el caso, ha decidido escuetamente concederle la orden cautelar que la protegerá del presidente de EE UU y del de la Reserva federal, Jerome Powell, también amenazado en las redes sociales.

Trump cree que Powell y el resto de los gobernadores de la Reserva Federal han sido «demasiado lentos» en rebajar los tipos de interés, algo que necesita para estimular la economía y mostrar a sus bases el resultado de sus políticas. Sin embargo, el órgano de política monetaria tiene tanto interés en estimular el empleo como en controlar la inflación, de acuerdo a su función dual, por lo que ha actuado hasta ahora con mucha cautela.

En su discurso de Jackson Hole, Powell dio señales de que la situación está por fin madura para bajar los tipos de interés la semana que viene, tras la reunión de los días 16 y 17. Cook se sentará en esa mesa, de acuerdo a la orden preliminar emitida por la magistrada, quien no considera que el argumento de fraude hipotecario mencionado en la carta de Trump sea, por ahora, una causa de despido. Con ello advierte que Cook no podrá ser tratada «como si se la hubiera despedido, ni negarle u obstaculizarle el acceso a cualquiera de los beneficios o recursos de su cargo mientras se resuelve el litigio».

Hasta ahora, la única mujer afroamericana en servir como gobernadora de la Reserva Federal ha seguido disfrutando de acceso a su oficina y pretende seguir ejerciendo sus funciones con normalidad. El Gobierno ha abierto, sin embargo, una investigación formal sobre las causas de las que se le acusa -haber mentido sobre cuál sería el uso de una propiedad que compró en Michigan, que citó como primera vivienda para obtener un interés más ventajoso en la hipoteca-.

Destituidos «por causa»

La evolución de esa investigación podría dar sustento a la acusación del presidente, pese a que ocurrió antes de que fuera nombrada para el cargo. La ley de 1913 que garantiza la independencia de la Reserva Federal establece que sus gobernadores solo pueden ser despedidos «por causa», lo que hasta ahora se había interpretado como una negligencia grave en el ejercicio de sus funciones. Al forzar los límites de esa decisión Trump espera que el caso llegue hasta el Supremo, con mayoría conservadora desde que nombrase a tres de los nueve jueces durante su primer mandato.

Ese es el modelo que espera replicar en la Reserva Federal, al inclinar la balanza en favor de sus leales. Durante el primer mandato, Trump ya nombró a dos de los siete gobernadores permanentes y en este ha logrado nominar a uno, gracias a la misteriosa dimisión de Adriana Kugle. El asiento de Cook le daría ese cuarto voto necesario para destituir a Powell y controlar la selección de los otros cuatro votos que se rotan entre los presidentes de once de los doce bancos centrales regionales -Nueva York tiene derecho a voto permanente-.

Se trata de un hecho sin precedentes, ya que nunca en la historia un presidente de EE UU ha despedido a un miembro de la Reserva Federal. Ha habido, eso sí, amagos a lo largo de sus más de cien años de historia, pero nunca públicamente. El pulso judicial establecerá una nueva definición de esas «causas» por la que el Ejecutivo puede influir en el área de la que había sido excluido por ley, precisamente para evitar la politización de la política monetaria, que puede derivar en mayor inflación a largo plazo.